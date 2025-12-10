Caso Delia Espinoza: TC podría resolver proceso competencial entre JNJ y PJ a finales del primer trimestre del próximo año

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, explicó los alcances de la reciente decisión que suspende los efectos de la medida cautelar emitida por el Poder Judicial, la cual ordenaba reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, Ochoa precisó que el TC actuó en el marco de “un conflicto de competencia entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Poder Judicial”, luego de que la JNJ considerara que la resolución judicial interfería con su potestad disciplinaria al dejar sin efecto la suspensión temporal de Espinoza como parte de un procedimiento disciplinario y de investigación.

“¿Y qué cosa argumenta la Junta Nacional de Justicia? Que es un organismo que nombra magistrados y fiscales, ratifica magistrados y fiscales e impone sanciones, incluida la destitución. Y como medida cautelar -no definitiva- puede suspender al magistrado o al fiscal supremo mientras inicia el procedimiento de investigación”, manifestó.

En ese sentido, señaló que el TC emitió dos resoluciones: admitió la demanda competencial, otorgando 30 días hábiles al Poder Judicial para responder; y concedió una medida cautelar a la JNJ, con la cual suspendió los efectos de la cautelar emitida por la referida entidad.

Según sostuvo, el criterio del Tribunal Constitucional es que la justicia no puede, mediante una medida cautelar, impedir que la JNJ continúe con un procedimiento disciplinario.

“Lo que estamos señalando en este auto es que esta medida (concedida a la JNJ) es una cautelar para facilitar el procedimiento de investigación disciplinaria. Si se suspende esta medida se estaría interfiriendo en la potestad de investigación”, afirmó.

“No puede haber una cautelar para impedir una investigación”, añadió, advirtiendo que ello podría convertirse en “un blindaje” que obstaculice la labor sancionadora de la Junta Nacional de Justicia.

Plazos para resolver el caso:

Ochoa indicó, además, que la decisión del TC implica que vuelve a entrar en vigor la suspensión de seis meses impuesta por la JNJ a Delia Espinoza.

“Tiene que acatar el Poder Judicial en primer lugar y tiene que ejecutarse la medida cautelar, que es también una medida provisional mientras se tramita este proceso competencial”, sostuvo.

El magistrado detalló que, como órgano encargado de “dirimir este conflicto de competencias”, el TC deberá convocar una audiencia pública una vez reciba la respuesta del Poder Judicial y luego emitir un fallo.

Estimó que la resolución sobre el fondo podría conocerse a finales del primer trimestre del próximo año, conforme a los plazos del Código Procesal Constitucional.