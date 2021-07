Heladas en el Perú: ¿Por qué ocurren y cuánto daño le hacen a la sierra sur y centro?

En Puno las temperaturas bajaron hasta los 15 grados bajo cero. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Noemí Mamani

Las regiones de la sierra sur siempre sufren entre mayo y agosto debido al descenso de las temperaturas que producen las famosas heladas. Año a año se lamentan los efectos negativos para los campos de cultivos y animales. ¿Por qué se presenta este evento climático?

Según el director del observatorio de Huancayo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), José Luis Flores Rojas, estas temporadas son las más perjudiciales para los valles andinos.



"En los meses donde no hay lluvias, la cobertura de nubes es baja también y eso favorece a la pérdida de energía de la superficie. Justamente, este periodo, entre el otoño y el invierno, que son los periodos más secos de menor cantidad de humedad y menor ocurrencia de lluvias, son los meses críticos para la ocurrencia de este tipo de eventos", indicó.

En Puno, las temperaturas llegaron hasta los 15 grados bajo cero y según el director regional agrario de Puno, Luis Orlando Aduviri Ramos, son más de 90 mil las hectáreas de productos agrícolas afectados en la presente campaña.

"En la última campaña agrícola que hemos tenido, 2020-2021, ha habido una afectación total de 94 mil hectáreas. Esto, considerando a todas las especies que se cultivan aquí en la región de Puno. Los cultivos más afectados con el cultivo de la papa. la quinua y el haba", expresó.

Alpacas, víctimas de las heladas

En la región del lago, incluso, la presencia de nevadas afectó a varias alpacas que murieron a consecuencia de las bajas temperaturas.

"En el mes de febrero, por la presencia de nevadas, se ha registrado la mortandad de crías de alpacas fuera de lo normal. Hablamos de un promedio de cerca de cinco mil. Esto ha sido principalmente en la provincia de Carabaya (región Puno)", comentó Aduviri Ramos.

Más de cinco mil alpacas fallecieron en la zona andina de Puno a consecuencia de las heladas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Noemi Mamani

Zonas más afectadas por las heladas

Para el Instituto Geofísico del Perú, estas regiones son las zonas más propensas a sufrir los efectos negativos de las heladas por estar más cerca a los valles interandinos del altiplano.

"Las regiones más vulnerables son las regiones de la sierra central y de la sierra sur, que son las más cercanas al altiplano. Los valles interandinos de Cusco, Junín, Puno, Huancavelica y Ayacucho son básicamente las regiones más propensas a sufrir los efectos negativos de las heladas", remarcó.

Agricultores indemnizados por pérdidas

Si bien se ha indemnizado por más de 4 millones de soles a los agricultores perjudicados, Luis Orlando Aduviri, estima que son más los campesinos afectados por las heladas.

"Hasta el momento se ha indemnizado por cerca de cuatro millones (de soles). Posiblemente se llegue a una indemnización, por parte del seguro agrario, de cinco millones (de soles). Pero las pérdidas son más, hablaríamos de más de diez millones (de soles) que se estaría perdiendo económicamente en la actividad agrícola", aseguró.

Las heladas han dejado pérdidas por más de diez millones de soles en la zona del sur. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemí Mamani

Los gobiernos locales también son responsables

Para la especialista del Centro Nacional de Prevención de Desastres- Cenepred, Mariela Gallo, la responsabilidad también corresponde a las autoridades locales y regionales que no presentan propuestas para reducir la vulnerabilidad y riesgo en las zonas más afectadas.

"Son peligros que no vamos a poder evitar, pero sí tenemos que adaptarnos y reducir nuestra vulnerabilidad. Y allí es donde realmente no tenemos ese eco. No hay ni siquiera ese conocimiento real de la población que está afectada, que posiblemente sea afectada y además de eso, ¿qué medidas concretas tienen claro que se tienen que trabajar o a quién convocas para trabajar esas medidas? Ese es un tema de gestión de riesgo que está en el nivel local, definitivamente", anotó

Pese al sembrado de cultivos resistentes al frio y la entrega -permanente- de kits veterinarios para el ganado por parte de organismos del Estado adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario, este fenómeno climático sigue afectando al agro del sur del país.