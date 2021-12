Hernando Cevallos, ministro de Salud. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con el programa Encendidos, el titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a la noche del 24 de diciembre y los días siguientes, en los que miles de familias celebraron la Navidad junto a sus familiares cercanos.

“La Nochebuena nos mostró dos sectores de la población: el sector mayoritario que cumplió las restricciones, que hizo reuniones pequeñas de la burbuja familiar íntima, y un sector minoritario que no acató las normas, que todavía piensa que el ómicron es un invento, que las vacunas siguen siendo un experimento y que no sirven y son justamente los pacientes que tenemos en cuidados intensivos”, señaló.

Este sector, añadió, preocupa al sector salud por la potencialidad que tienen que contagiar a más personas. La situación que se ha visto en algunas reuniones numerosas en ciertos sectores del país ha sido “lamentable”, según calificó.

USO DE LAS PLAYAS

En vista de que los días pasados se registró una gran afluencia a las playas y un uso inadecuado de la mascarilla en dichos espacios, el ministro de Salud indicó que estas pueden convertirse en un foco infeccioso de la COVID-19 si es que no se practica el distanciamiento social.

“Tenemos programado para mañana temprano una reunión con las Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo para evaluar si es que se pueden tomar algunas medidas en relación con cuidar el aforo, porque es al aire libre pero tiene que haber un aforo razonable y, en segundo lugar, el control de que la gente tenga las dos vacunas para ingresar a la playa. Tenemos que poner además para alentar la vacunación tenemos que poner algún referente para poder asistir”, explicó.

Asimismo, debe revisarse la situación del transporte para llegar a los balnearios, debido a que también podrían convertirse en focos de contagio si es que no se controla el aforo debido. Otro problema, agregó, es el consumo de comida y bebidas alcohólicas en las playas, puesto que la gente se retira las mascarillas.

“La posibilidad de cerrar playas no es una posibilidad que se descarta absolutamente pero entendemos que es no es la más adecuada si podemos llevar algunos niveles de control. Si podemos controlar los aforos, podemos controlar que la gente ingrese sin bebidas alcohólicas, entonces creo que sí es factible que las playas puedan ser aperturadas, porque sí es un lugar de esparcimiento para las familias. Si aparece este compromiso firme, creo que podemos mantener una afluencia a las playas razonable, ordenado, en esta coyuntura tan difícil. Si no se puede en cuanto a la evaluación”, mencionó.

