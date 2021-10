Minaya insistió en el uso de mascarilla y el distanciamiento social para las fiestas de Halloween y el Día de la Canción Criolla. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el médico epidemiólogo y exviceministro de Salud Percy Minaya habló sobre la actualización de medidas sanitarias del Ministerio, un pedido que, según afirmó, se había hecho públicamente en varias oportunidades.

“Se le ha reclamado al Ministerio de Salud que tome medidas efectivas. Una de ella es que no tenemos por qué tomar la temperatura porque hay una probabilidad muy baja de poder captar un caso y el pediluvio. El pediluvio y la toma de temperatura no podría detectar casos ni prevenirlos”, acotó.

El especialista señaló que una alternativa adicional que podría tomar el Ministerio de Salud impulse el uso del carné sanitario de vacunación para entrar a espacios públicos, como una forma de incentivar a las personas a completar su inmunización contra la COVID-19.

“Es una forma también de poder movilizar la apertura de la sociedad, porque en este momento hay un grupo que se ha rezagado y que no está recibiendo su segunda dosis de vacunación. Eso es muy importante”, agregó.

SOBRE EL 31 DE OCTUBRE

El especialista continuó aconsejando el uso de mascarillas y la distancia social para aquellas personas que acuden a espacios públicos o deciden viajar al interior del país. En el caso de las personas no vacunadas, Minaya pidió que no asistan a reuniones sociales.

”La pandemia está presente, continúa, va a acompañarnos en los próximos años, pero se va a manifestar con severidad entre las personas no vacunadas o las que recibieron una sola vacuna y tienen el esquema incompleto”, aseguró.

“Las personas que no tienen ningún tipo de vacuna no deben exponerse, no deben ir más allá del núcleo familiar, que acompaña todos los días y con el que podemos tener cierta seguridad”, agregó.

