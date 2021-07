Historia de las Constituciones en el Perú

La Constitución Política del Perú es el conjunto de leyes sobre el que se rige el funcionamiento del Estado y la sociedad peruana. Nuestra Carta Magna no sólo determina los poderes y funciones de cada poder y organismo del Estado, sino que también reconoce los derechos de los ciudadanos.

Así lo destaca la constitucionalista Úrsula Indacochea:

"La Constitución no es una norma más, es la norma más importante de un estado y en ella se establece cuáles son los poderes, sus límites, cómo se limitan mutuamente y qué cosa pueden y no pueden hacer. Pero también, y creo que esto es lo más importante para los ciudadanos, las constituciones reconocen los derechos que los ciudadanos tienen por el hecho de ser personas. El derecho no depende de la Constitución, pero al reconocerlo esta hace mucho más fácil que ese derecho pueda ser exigido en los órganos de justicia de cada país".

En sus 200 años de República, el Perú ha tenido 12 constituciones. La primera fue promulgada en 1823 por el Congreso Constituyente convocado por José de San Martín, pero no entró en vigencia hasta 1827 y solo duró un año. Lo comenta el historiador Daniel Parodi.

"La vigencia de nuestra primera Carta Magna fue efímera porque estaba Simón Bolívar aquí en el Perú y se le dieron plenos poderes para gobernar por decreto. Recién entra en vigencia en 1827 y es reemplazada en 1828. Al ser promulgada, no entró en vigencia y cuando lo hizo, tuvo una duración de apenas un año. De alguna manera, esto fue premonitorio de los tiempos que se iban a venir. Actualmente, el Perú ya cuenta con 12 constituciones, lo que de alguna manera es expresión de nuestra inmadurez institucional".

Solo entre 1821 y 1921 se promulgaron 9 constituciones, fruto de circunstancias políticas y de la inestabilidad vivida en la época. Ya en el siglo XX, la más duradera fue la de 1930, reemplazada por la de 1979 y luego por la de 1993. Esta última fue promulgada por el Congreso Constituyente convocado por Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992. Así lo recuerda Gloria Helfer, entonces congresista, que participó en esa Constituyente.

"Recordemos que el Congreso Constituyente de 1993 fue convocado de urgencia para dar una salida democrática al golpe de estado que había dado Fujimori. El fujimorismo y sus aliados tenían la mayoría absoluta, por tanto, pudiendo aprobar lo que quisieran. Lo que quisieron fue hacer una Constitución eminentemente neoliberal".

Desde su promulgación, la actual Constitución ha tenido reformas como la eliminación de la reelección presidencial en el 2000 y el incremento del número de congresistas a 130 en el 2009, así como la prohibición de la reelección de parlamentarios y el establecimiento de la Junta Nacional de Justicia en el 2019. En paralelo, la posibilidad de promulgar una nueva Constitución continúa dentro del debate político y jurídico.

