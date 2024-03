Moquegua Más de 40 familias a punto de perder sus casas a raíz de deslizamientos

Los daños ocurren por el ingreso de piedras y lodo del río Ubinas, los cuales bajan del volcán del mismo nombre. | Fuente: RPP

Más de 40 familias, integrantes de la comunidad campesina de Tonohaya, exigen a las autoridades su reubicación urgente debido a que están expuestas al deslizamiento de sus viviendas hacia una quebrada en el distrito de Ubinas, en la provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua, a raíz de los flujos volcánicos, informaron a RPP los comuneros.

Pedro López, presidente de la mencionada comunidad, mencionó que los daños ocurren por el ingreso de piedras y lodo del río Ubinas, los cuales bajan del volcán del mismo nombre, afectando al cerro donde se han construido tres casas, de las cuales dos ya cayeron.

Una pobladora indicó que si no hay presencia de autoridades locales, solicitarán apoyo al Gobierno Central, debido al temor de dormir en sus viviendas. También revelaron que no cuentan con servicio eléctrico, por lo que no pueden comunicarse con sus familiares.

"Ya no dormimos, tenemos personas mayores, niños y estamos asustados. ¿Qué hacemos? No nos escuchan las autoridades, ojalá que por este medio escuchen y vengan a ver, no tenemos luz desde el día 2, no tenemos comunicación, no tenemos celulares, radio", expresó.

Los daños ocurren por el ingreso de piedras y lodo del río Ubinas, los cuales bajan del volcán del mismo nombre. | Fuente: RPP

Buscan traslado a Jaguay

En videos compartidos por los comuneros, se muestran los daños y rajaduras de sus casas, la mayoría de ellas inhabitables y con la posibilidad de colapsar en cualquier momento. Asimismo, el local comunal está en similares condiciones.

Ellos mostraron su negativa a ser trasladados temporalmente al albergue de Sirahuaya, creado para los afectados por la actividad del volcán Ubinas, pero que ahora no tiene los servicios básicos como agua, luz y desagüe, por lo que piden que esto se resuelva para ser reubicados.

Por ello, exigen ser reubicados en las pampas de Jaguay, en Moquegua, un terreno del Gobierno Regional que habría sido destinado para toda la población afectada por el volcán, pero para que vayan al lugar necesitan que se instalen los servicios básicos lo más antes posible.