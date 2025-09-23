Huánuco: incautan 220 kilos de marihuana en el distrito de Pinra

En el operativo participaron agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un total de 220 kilos de marihuana, acondicionados en diez sacos de polietileno, fue incautado durante un operativo en el distrito de Pinra, en la provincia de Huacaybamba en la región de Huánuco, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).



En el lugar, los agentes policiales destruyeron 8 sacos de la marihuana incautada, equivalente a 176 kilos. En tanto, los dos sacos restantes, con un peso de 44 kilos, fueron decomisados para diligencias de ley.



La droga incautada estaba valorizada en 88 000 soles; es decir, unos 25 238 dólares, siendo esta incautación un golpe económico directo a la organización criminal que opera en la zona, detalló la PNP.



En el operativo participaron agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP, a través de la División de Maniobra Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Divmctid) Huallaga y el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) Tingo María.

Asesinan de varios balazos a un colectivero en el Callao

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes en plena vía pública, mientras laboraba como colectivero en la provincia constitucional del Callao.

El hecho se produjo en el cruce de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa, frente al mercado Trabajadores Unidos.

La víctima, identificada como Michell Alva Reyes, de 36 años, llegó sin vida al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, tras ser auxiliado.

Según las autoridades, varios presuntos sicarios descendieron de dos vehículos y, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Esta situación ha conmocionado a los comerciantes del mercado del sector, quienes señalan que son constantes los ataques contra choferes de colectivos y buses, víctimas frecuentes de extorsión.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones de ley.