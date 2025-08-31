Huaral: PNP detuvo a seis personas presuntamente vinculadas al tráfico de terrenos

Los intervenidos formarían parte de una banda criminal denominada 'Los gatilleros de El Hatillo'.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a seis integrantes de la banda criminal 'Los gatilleros de El Hatillo', en el distrito de Chancay, provincia de Huaral (región de Lima Provincias).



Los sujetos son acusados de herir de bala en el rostro a un ciudadano venezolano, presuntamente por tráfico de terrenos, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.



La cartera detalló que Alexis Márquez Aritza (29), Jorge Vera Carrasco (29), Luis Noa Rodríguez (26), Jony López Delgado (47), Alindor Cruz Sánchez (35) y Roger Castillo Chauca (44) intentaron evadir a las autoridades policiales cambiando de vehículo durante su fuga.



Incautación de arma

A uno de los detenidos se le halló una pistola, la cual habría sido usada para herir al ciudadano extranjero, razón por la cual la policía procedió a recoger los casquillos de bala en el lugar del ataque, con el fin de homologarlos con el arma de fuego encontrado.



Según el Ministerio del Interior, en las últimas 24 horas la Policía Nacional ejecutó 2 462 operativos en todo el país, logrando la detención en flagrancia a 631 presuntos delincuentes y la captura de 82 personas con requisitorias judiciales vigentes.



“Estas acciones permitieron, además, la incautación de seis armas de fuego y el decomiso de 5 600 envoltorios de droga”, añadió.