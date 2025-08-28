Últimas Noticias
Por cuarto día consecutivo, colegio de SJL permanece cerrado por extorsiones y no tiene fecha de reapertura

Colegio de SJL permanece cerrado por cuatro días ante amenazas de extorsionadores y no tiene fecha de reapertura
Funcionaria del Mininter remarcó que, "desde el día uno", la PNP "está poniendo las garantías" e investiga el caso. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Autoridades de la institución educativa 'Rayito de Sol' denunciaron que los delincuentes les exigen un pago inicial de 18 mil soles y abonos mensuales de S/ 2 000 como cuota para "seguridad".

Seguridad
00:00 · 03:45

Por cuarto día consecutivo, el colegio 'Rayito de Sol', ubicado en San Juan de Lurigancho, permanece cerrado e imparte clases virtuales ante amenazas de extorsión.

Las autoridades de este centro educativo, ubicado en la zona de José María Arguedas, denunciaron ante RPP que los delincuentes les exigen 18 000 soles como cuota inicial y luego, pagos mensuales de 2 000 soles para brindarles "seguridad".

Por ello, autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para garantizar la seguridad del establecimiento, así como para brindar información a negocios y locales en la zona sobre cómo actuar ante estos casos.

La directora general contra el Crimen Organizado del Mininter, Silvia De la Cruz Quintana, remarcó que, "desde el día uno" en que se interpuso la denuncia, la PNP "está poniendo las garantías" e investiga el caso, contando con el apoyo del Ministerio Público y operadores de justicia.

Asimismo, apuntó que todavía no se tiene una fecha concreta para que este colegio reabra sus puertas a la modalidad presencialidad.

La funcionaria señaló que la modalidad utilizada por los extorsionadores contra los centros educativos, denominada 'escopetazo', consiste en realizar llamadas a diferentes instituciones mediante redes y teléfonos móviles para amenazarlos e intimidarlos a cumplir sus exigencias.

Por su parte, el coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División Policial Este I, reportó que se han registrado hasta 39 denuncias de colegios extorsionados en el distrito en 2025. Además, a nivel de Lima, son 120 los centros educativos víctimas de este delito en lo que va del año.

Tags
San Juan de Lurigancho Extorsión

