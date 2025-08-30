Inpe realizó megaoperativo en los 68 penales del país para desmantelar redes de extorsión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que ejecutó un megaoperativo en los 68 establecimientos penitenciarios del país durante la madrugada de este sábado, con el objetivo de erradicar las actividades ilícitas que se estarían organizando desde el interior de las cárceles.

A través de un comunicado, la entidad señaló que este operativo tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana, establecer el orden y control de los penales, además de fortalecer el principio de autoridad dentro del sistema penitenciario.

El presidente del Inpe, Iván Paredes, aseguró que se detendrán los casos de extorsión que se estén generando en las cárceles y advirtió que no se dudará en gestionar el traslado de los internos involucrados a penales de mayor seguridad en el interior del país.

Participación masiva de las fuerzas del orden

La intervención movilizó a 1 174 agentes penitenciarios junto con el Grupo de Operaciones Especiales del Inpe, 2 091 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 104 fiscales del Ministerio Público.

Como resultado de esta acción se incautaron celulares, chips, sustancias ilícitas como pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana, además de armas blancas.

“Los internos a quienes correspondan estos ilícitos serán trasladados a penales de mayor contención y en provincias, para alejarlos de su entorno”, sostuvo la entidad penitenciaria.

Controlan motín en penal de Cajamarca

Un grupo de internos del pabellón Nº 5 del penal de Cajamarca protagonizó un motín durante la mañana de este sábado, tomando como rehenes a dos agentes de seguridad, en protesta por una revisión ordinaria de celdas en busca de objetos prohibidos como armas punzocortantes y licor.

La autoridad penitenciaria informó que el incidente se produjo a las 10:00 de la mañana y ante el riesgo que esto representaba, se notificó de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el fin de que se coordine un operativo que permita contener el motín.

Hacia el mediodía, la situación fue completamente controlada, logrando el confinamiento de los internos involucrados y restableciéndose la calma en el pabellón afectado.

En ese sentido, el Inpe indicó que evaluará el traslado de los reclusos implicados a penales de máxima seguridad como medida correctiva.

​“El Inpe será inflexible ante cualquier acto de indisciplina que vulnere la seguridad y reitera su compromiso de restituir el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios”, afirmó la institución pública.