Intento de feminicidio | Agresor fue puesto en libertad a pesar de las denuncias en su contra

La víctima denuncia que Moisés Valda y su actual pareja, Tania Manrique, intentaron asesinarla. | Fuente: RPP TV

El domingo pasado, Estefanía Medina Castañeda estaba paseando con su hijo en el distrito de El Agustino, cuando su expareja apareció con un cuchillo. El hombre le produjo cortes en el rostro y cuerpo. Ella lo denunció por intento de feminicidio, sin embargo, el sujeto fue puesto en libertad por el Quinto Juzgado Penal de Lima Este, declaró a RPP TV.

No es la primera vez que Moisés Giancarlos Valda Oviada la agrede. La víctima lo denunció en otras tres ocasiones. Ahora que está nuevamente en libertad, él amenaza de muerte a ella y a sus hijos mediante terceras personas, según la mujer.

El día domingo 4 de agosto, Valda Oviada apareció junto a su actual pareja Tania Ruth Manrique Saravia en el cuarto que alquila. “Primero me agredieron, me empujaron, me jalaron el pelo, me arañaron y me botaron al suelo pateándome”, dijo la agredida.

Horas más tarde, a las 18:00, la víctima estaba en compañía de amigos, su pareja y su hijo, cuando los agresores aparecieron otra vez. “Fui a comprar a la panadería, cuando ellos vinieron de atrás. Él sacó una chaveta y ella una tijera, queriendo matarme”.

Moisés Valda fue denunciado por intento de feminicidio, pero estuvo solo 48 horas detenido. La jueza, Elizabeth Enma Alemán Chavez, dijo que no era tentativa de feminicidio, sino lesiones leves, sostuvo la víctima. Esto se debe a que el hombre “solo” le hirió el brazo, mientras que las otras heridas fueron hechas por Manrique Saravia.

La mujer señaló al medio que si no hubiera sido defendida por sus amigos, el hombre la hubiera matado. “A pesar que yo tengo medidas de protección, él se ríe de la Justicia”, agregó.