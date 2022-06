Así amanece la ciudad de Ica, por las bajas temperaturas que han descendido en los últimos días. | Fuente: RPP Noticias

La temporada de invierno llegó al Perú y, según el Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este será uno de los inviernos más fríos con temperaturas mínimas que estarán por debajo de lo normal, en especial para ciudades de la costa central y sur.

El frío afecta a las poblaciones más vulnerables de las zonas urbano marginales y de la sierra del país, donde es complicado acceder de manera oportuna a la atención médica.

Como parte de la cobertura especial Te Escuchamos Perú, RPP Noticias recogió el testimonio de pobladores en diferentes partes del país, donde las bajas temperaturas están afectando a niños y adultos mayores.

En el centro poblado de Alto Perú, distrito de Palca, en la sierra de Tacna, a 4200 metros sobre el nivel del mar, los escolares del colegio "Francisco Ugarte" deben estudiar a una temperatura de 22 grados bajo cero. Ayde Chambe, alumna del tercer año de secundaria, explicó lo que padecen los escolares con esta temperatura.

"En la casa, el agua se congela. A veces no sale todo el día el agua y entonces nosotros nos levantamos temprano para hacer nuestro desayuno. Como el agua no sale, entonces ya no tenemos qué tomar de desayuno, a veces venimos sin comida al colegio. Y para venir al colegio traemos mantas, abrigos, y a veces las mantas, los chullos, los guantes se ensucian y ya no tenemos con qué abrigarnos", comentó.

Senamhi advirtió que en Lima la temperatura bajará hasta los 10 grados. | Fuente: RPP Noticias

El intenso frío de Lima

En Lima, las bajas temperaturas también afectan afectando a la población. En la zona de Puyusca Alta, distrito de Villa María del Triunfo, Alicia Rojas está al cuidado de sus tres nietas que, debido al frío, se han enfermado.

La posta médica más cercana, construida con material rústico, se encuentra a dos horas a pie desde su vivienda. Ella pidió ayuda al gobierno

central.

"A ver si pueden donarnos colchas o buzos para poder abrigarnos. Yo tengo mis tres nietas, no tienen mucho abrigo, están mal, están resfriados mis nietas”, contó.

En la zona de Yanacancha, zona alta de Chupaca, Junín, el agua se congela por las bajas temperaturas. Eso viene afectando a la agricultura y ganadería. | Fuente: RPP Noticias

¿Qué explica el Senamhi sobre este frío?

Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Senamhi, explicó que la intensidad del frío se debe al fenómeno de La Niña Costera, que se caracteriza por un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico cerca de las costas de Sudamérica.

"Este invierno 2022 tendrá características, digamos, particularmente influenciadas por un mar frío. Esto significa que para la región costera vamos a tener un invierno más frio de lo usual, así como para la región andina, principalmente, para la sierra sur occidental. Para el resto del país los valores oscilarán dentro de los rangos normales típicos del invierno", detalló.

Pastizales afectados por bajas temperaturas. | Fuente: RPP Noticias

En el Perú, el frío tiene víctimas. En la selva central, por ejemplo, se reportó la muerte por neumonía de un niño de una comunidad indígena en Satipo.





En todas las regiones hay alerta por el incremento de enfermedades respiratorias. | Fuente: RPP Noticias

Y en todas las regiones hay alerta por el incremento de enfermedades respiratorias, así como también por sembríos y ganado afectados.

