Isla Santa Rosa: residentes demandan mayor calidad de educación y denuncian desabastecimiento en centros de salud [VIDEO]

Actualidad Pobladores de Isla Santa Rosa señalaron que hay carencia en educación y salud y por ello tienen que ir hasta Colombia para cubrir sus necesidades.

RPP llegó a la isla Santa Rosa, una localidad ubicada en la provincia de Ramón Castilla, en la región Loreto, el extremo oriente de nuestro país, para recoger las demandas de los pobladores. En la cobertura Te Escuchamos, Perú, ellos señalaron que hay carencia en educación y salud y por ello tienen que ir hasta Colombia para cubrir sus necesidades.

Eliana Mozombite, quien vive desde hace más de 20 años en Isla Santa Rosa, contó que tuvo que culminar sus estudios escolares en la ciudad Leticia, Colombia, por la falta de colegios en la zona. Asimismo, señaló que hace falta mayor presencia del Estado peruano.

“Yo estudié acá dos años, pero en vista de que no había profesores, no había escuela antes, solo llegaba hasta quinto. Me tocaba ir a estudiar a Colombia, allá hice todos mis estudios. […] Nos falta mucho apoyo de las autoridades, de parte de nuestro gobierno un poco más de apoyo, centro educativo, centro de salud. En educación, acá los niños llegan a cuarto y quinto grado y no saben leer”, dijo.

Desabastecimiento en centros de salud

La pobladora de isla Santa Rosa también indicó que hay desabastecimiento de medicinas e insumos en los centros de salud, un problema al que se tiene que enfrentar el personal médico que llega a la zona. Ante esta situación, tienen que recurrir a Colombia para atenderse.

“Mandan profesionales de salud, pero no tienen implementos, el centro de salud está vacío. ¿Qué hacen ellos? No tienen acá la solución, se requiere de muchas horas. En cambio, se trasladan, acá están a un paso de Brasil y Colombia”, indicó.

Fiestas Patrias en Isla Santa Rosa

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, RPP corroboró el sentimiento patrio en los residentes de isla Santa Rosa. Este viernes estuvimos en la calle Mi Perú, la avenida principal de este centro poblado, donde toda la zona ha sido adornada con los colores rojo y blanco.

A pesar de que muchos residentes expusieron sus demandas y necesidades, ellos se unen a las celebraciones por fiestas patrias, realizando diversas actividades, entre ellas, un desfile cívico.