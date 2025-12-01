Drogas, agendas telefónicas y celulares: Ministro de Justicia detalla lo que se ha encontrado en requisas en penales

El Ejecutivo viene desarrollando una serie de requisas en diversos penales de Lima Metropolitana y algunas regiones del país, con el objetivo de decomisar objetos prohibidos, detectar estupefacientes y erradicar conexiones eléctricas clandestinas.

Al respecto, RPP conversó con Walter Martínez, ministro de Justicia, en las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario de Cañete, donde este lunes encabezó un operativo de los antes señalados. El titular del Minjus indicó que se ha constatado que el sistema de bloqueo de celulares funciona en dicho penal.

“Efectivamente nos encontramos en las cercanías del establecimiento penitenciario de Cañete porque el bloqueo de los celulares funciona. Así que es por eso que estamos en las inmediaciones. Hoy día se ha realizado una requisa en el interior del penal, y esta es una práctica que estamos haciendo, como lo hemos ya venido implementando, empezando por Lima Metropolitana y ahora lo estamos extendiendo a provincias”, sostuvo.

Vale resaltar que en el penal de Cañete se encuentra Jony Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, quien fue capturado el pasado 30 de septiembre, luego de que las autoridades argentinas lo señalaran de ser, presuntamente, el autor intelectual del asesinato de 3 jóvenes mujeres en dicho país.

“Efectivamente, está en este establecimiento penitenciario; sin embargo, ya las autoridades argentinas han solicitado la extradición. Este es un caso de extradición pasiva que se encuentra en trámite actualmente”, destacó el ministro de Justicia.

¿Qué se ha encontrado en las requisas realizadas en diversos penales de Lima y regiones?

El ministro de Justicia detalló que en el penal de Cañete se detectó tomas eléctricas en algunos pabellones, aunque no en las celdas. Dichas conexiones, según dijo, han sido selladas, según las últimas disposiciones del Ejecutivo.

“En principio, la orden, la disposición es que no existan estas conexiones eléctricas. Se ha cumplido la disposición, en tanto, no existen estas conexiones, enchufes, en el interior de las celdas. Sin embargo, hemos detectado que todavía se mantienen en algunos pabellones. Entonces, lo que se ha hecho ahora en esta requisa es desinstalarlas y sellarlas también para que no vuelvan a ser instaladas”, indicó.

En esa línea, Martínez Laura dio detalle de los objetos que fueron detectados y decomisados en las requisas realizadas recientemente. Entre ellos, según dijo, se detectó hasta 3 kilos de pasta básica de cocaína (PBC), celulares y cargadores artesanales de celulares.

"En las en las requisas anteriores que hemos realizado, tanto en establecimientos de Lima como en provincias, efectivamente todavía hemos encontrado algunos objetos prohibidos, sustancias ilícitas, como celulares, hemos encontrado conexiones eléctricas, aparatos eléctricos, cargadores artesanales de celular, algunos celulares, y también hemos encontrado droga. Por ejemplo, en el penal El Milagro hemos encontrado cerca de 3 kilos de pasta básica de cocaína, también anfetaminas enterradas en los jardines", detalló.

"Es bastante considerable [la cantidad de droga], lo cual demuestra dos cosas: primero, que las requisas están funcionando. Las requisas que estamos haciendo a nivel nacional funcionan porque estamos encontrando estas sustancias, estos objetos, pero también eso conlleva a que nosotros tengamos que fortalecer la seguridad en el ingreso a los penales”, agregó.

Además, el ministro indicó que se encontró varias agendas telefónicas con números que aún están siendo objeto de investigaciones.

"Hemos encontrado una serie también de libretas con apuntes de teléfonos que las autoridades correspondientes tendrán que investigar a fin de que se determine cuál es la finalidad de esos números”, puntualizó.