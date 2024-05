Policía detuvo al tío de Jackeline Salazar y a dos personas más que estarían implicadas en secuestro

Actualidad PNP detuvo a tres personas que estarían implicadas en el secuestro de Jackeline Salazar, entre ellos su tío

El caso de Jackeline Salazar ha dado un giro inesperado. Y es que la Policía Nacional detuvo este lunes a tres personas que estarían implicadas en el secuestro; entre ellos, un sujeto que dijo ser el tío de la empresaria de 32 años.

Los agentes de la División de Secuestros y del Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la PNP, en conjunto con miembros de la Fiscalía, llegaron a la funeraria ‘San Martín, ubicada en la primera cuadra de la avenida Honorio Delgado, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Durante la intervención, el sujeto enmarrocado– cuya identidad no se ha revelado – señaló a los medios de comunicación que era el tío de la empresaria.

“Soy el cuñado de Jorge Salazar [padre de Jackeline] y, por apoyarle con la geolocalización, han intervenido”, declaró.

"Por haber apoyado a mi cuñado Jorge Salazar. [¿Usted es el tío de Jackeline?] Así es”, agregó.

Los tres intervenidos fueron trasladados hasta la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Tres personas permanecen detenidas tras ser sindicadas con el secuestro

Jackeline Salazar fue rescatada el pasado viernes, 24 de mayo, a once días de su secuestro en el distrito de Los Olivos. La joven fue encontrada en un inmueble de dos pisos, ubicado en la asociación de viviendas Costas del Sol 2, en Carabayllo.

En ese predio, la Policía detuvo a cuatro personas: Luis Andrés Chaupis Morales (25), alias ‘Cheto’; Alfredo Tino Cano Aliaga (28), alias ‘Cejón’; Brayan Tonney Yomona Quezada (30), alias ‘Narizón’; y Armando Vásquez Jara (61).

No obstante, el jefe de la Dirincri, general PNP Marco Conde, informó el sábado que se liberó a Armando Vásquez, quien es un “carpintero” que trabajaba en un predio colindante a la vivienda done estaba secuestrada Salazar, porque se comprobó que no tenía implicancia en el secuestro.

“Se intervino a un ciudadano que era el carpintero colindante con el lugar de la zona donde está la víctima. Es por eso que luego se establece y ya no se le detiene. Los actos de investigación lo demostraron [sic]”, declaró.

Mientras tanto, el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra Luis Chaupis, Alfredo Cano y Brayan Yomona, quienes son sindicados como los presuntos coautores del delito contra la libertad personal y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado.