El rescate de Jackeline Salazar Flores: cronología de un secuestro que llegó a su fin luego de once días

Los once días de calvario que vivió la empresaria Jackeline Salazar Flores han culminado. Agentes de la Dirincri rescataron a la joven empresaria de 32 años este viernes tras un exitoso operativo realizado en Carabayllo.

Salazar Flores hace poco había inaugurado un gimnasio en Comas cuando el pasado lunes 13 de mayo, mientras se trasladaba con su auto a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola, fue interceptada por tres sujetos que portaban chalecos de la Policía Nacional. Ellos la encañonan con sus armas de fuego y la obligaron a abandonar su vehículo e irse con ellos.

A partir de ese momento comenzó la pesadilla de Salazar Flores y su familia. El dominical Cuarto Poder tuvo acceso al audio que los secuestradores enviaron a su padre, Jorge Salazar, para informar que solicitaban dos millones de soles a cambio de su liberación.

“Papi, soy Jackie, por favor consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile (a la Policía) que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se escucha en la grabación.

Jackeline Salazar Flores: cronología de un secuestro que llegó a su fin luego de once días | Fuente: Policía Nacional

Secuestro fue cerca a una comisaría

El 15 de mayo se da a conocer que el secuestro fue registrado por cámaras de videovigilancia en la zona, mostrando que esto se dio a la altura de la Comisaría de Sol de Oro, en Los Olivos.

El último domingo 20 de mayo se supo de un suceso que conmocionó a la ciudadanía. El programa 'Cuarto Poder' tuvo acceso a una fotografía donde se observa que la joven se encontraba mal tras supuestamente perder uno de sus dedos. Sus captores también le enviaron un nuevo audio a su padre asegurándole que seguirán atacando a la chica si no se paga el rescate.

"Ahí te mando una pequeña prueba de lo que puedo llegar a hacer con tu hija. Por las puras no tengo mis años encima. A más tiempo que des a los soplones, menos tiempo le queda de vida a tu hija. A la próxima será un dedo menos", se escucha a un sujeto amenazar. Sin embargo, las imágenes difundidas esta noche tras su rescate mostraron que, afortunadamente, esto no ocurrió.

En el video se observa también a dos de los secuestradores en el suelo y enmarrocados | Fuente: Policía Nacional

Horas claves

Transcurren ocho días de haber ocurrido el secuestro. El caso de la empresaria fue también abordado por el nuevo ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien afirmaba el pasado martes 21 de mayo que la familia de Jackeline Salazar Flores se encontraba negociando su liberación y la Policía Nacional no intervendría.

"La empresaria se encuentra lamentablemente retenida, hemos recibido instrucciones expresas de la familia para no vincularnos porque ellos se encuentran en comunicación directa. Estamos respetando esa posición porque nuestra principal preocupación es la integridad de la persona secuestrada. No obstante, la Policía está cumpliendo su rol de oficio", manifestó en conferencia de prensa.

La liberación

Tras las declaraciones del ministro no se conoció más detalles de cómo iba la situación de la empresaria hasta el viernes. A las 8:40 p.m. el titular del Mininter hace el anuncio en RPP: Jackeline Salazar era rescatada de sus secuestradores.

La mujer estaba retenida en un inmueble de dos pisos en Carabayllo. Agentes de la Dirincri desplegaron un operativo exitoso que culminó no solo con la empresaria en libertad, sino que todos sus captores fueron detenidos.

La Policía Nacional corroboró que Jackeline Salazar no había perdido ningún dedo de sus manos, pero sí estaba en shock. Por ello recibió rápida atención médica dentro de un patrullero.

“Los delincuentes habían amenazado con atentar contra su vida si es que la Policía intervenía en el tema. Nunca dejamos de participar, nunca dejamos a la familia, tuve que dar declaraciones al respecto, lo cierto es que estábamos comprometidos”, manifestó.