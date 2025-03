Jefe del INPE rechazó que se organicen delitos desde las cárceles: “No es verdad”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llaque Moya también mencionó que actualmente el INPE tiene 50 grilletes electrónicos instalados. | Fuente: RPP

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque Moya, negó en Ampliación de Noticias que se organicen delitos desde los centros penitenciarios.

“Yo rechazo que desde la cárcel se organicen los delitos de la calle. Eso no es verdad”, señaló.

Las declaraciones de Llaque Moya se dieron luego de que el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera Romero, responsabilizó al INPE y el Ministerio de Justicia de “que se filtre información” de los centros penitenciarios en el programa Enfoque de los Sábados.

Pese a que rechazó que los establecimientos penitenciarios sean ambientes donde se organicen crímenes, el jefe del INPE contó -en exclusiva- que han detectado una amenaza a un fiscal proveniente de un recluso del penal Ancón 1, pese a que el centro cuenta con bloqueadores de celulares.

“Acaba de detectarse que un fiscal ha sido amenazado desde Ancón 1. Ya lo ubicamos al interno [responsable], ya está aislado, ha sido un condenado, [se] la ha pegado de matón, que le va a hacer algo al fiscal o a la víctima. […] Ese interno, su vida va a cambiar y por años, no por un mes, [sino] por años. Se va lejos, la familia no lo va a ver, va a tener dificultades. Ellos saben y asumen. Le decimos al fiscal que esté tranquilo y a la víctima también, que desde donde esté no va a organizar nada. El INPE se encargará de eso”, manifestó.

¿Por qué algunas llamadas salen de los penales pese a contar con bloqueadores?

En diálogo con RPP, Llaque Moya manifestó que desde el año 2014, 24 de los 33 penales cuentan con bloqueadores de celulares. Sin embargo, señaló que, pese a la presencia de estos aparatos tecnológicos, aún salen llamadas desde los centros penitenciarios, pero en menor cantidad, por lo que continúan trabajando para que sean nulas.

“Si antes salían 100 llamadas, gracias a los bloqueadores, ¿cuántas salen ahora?: cinco o tres llamadas, no salen más. […] Están bloqueadas 95 o 97. El objetivo es que no salga ninguna y el Ministerio de Justicia tomará las medidas con el proveedor del servicio para que esas tres o cinco no salgan y lograremos el 100% del bloqueo”, detalló.

Sobre la reciente amenaza a la fiscal, el jefe del INPE indicó que el penal Ancón 1 sí cuenta con bloqueadores; sin embargo, aclaró que la llamada que salió del centro penitenciario podría ser una de las que logran salir del establecimiento con éxito.

“Estoy seguro de que esa llamada [de amenaza al fiscal] es una de esas cinco o tres [que logran salir del penal]. Ajustaremos para que no salga ninguna”, señaló.

Por otro lado, Llaque Moya también mencionó que actualmente el INPE tiene 50 grilletes electrónicos instalados y esperan contar con 600 y 1000 más este 2025. Estos aparatos “ayudarán [con] el hacinamiento” que hay actualmente en las cárceles, indicó.

“El nuevo ministro ha asegurado los recursos [para los grilletes electrónicos] porque el gasto es 10 veces menor que un nuevo penal. Vale la pena gastar en estos grilletes y no van a salir libres. Les vamos a vigilar porque sabemos a dónde se mueven, si cambian de ruta, los llamamos por teléfono, no pueden cambiar la ruta. Se establece una estricta vigilancia de todos sus movimientos. Si tienen que ir al médico el sábado, tienen que avisarnos y si va el viernes tendrá que acreditar su emergencia. Todo eso existe gracias a la vigilancia electrónica”, aseveró.

Caso Betssy Chávez

El jefe del INPE también se refirió a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien hace unas semanas manifestó que sufrió hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo mientras era trasladada del penal de Barbadillo al Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos para ser parte de una audiencia por el caso del fallido golpe de Estado en diciembre de 2022.

Sobre ello, Llaque señaló que la expremier “intentó ser trasladada” a las audiencias de “manera distinta” al resto de los internos.

“[Los internos] ingresan a una camioneta en donde van enmarrocados, no hay otra salida porque así dice el protocolo. La seguridad nos dice que ella pidió no ser enmarrocada, no fue posible. Van enmarrocados a un tubo de seguridad. Así es el protocolo para todos. Seguramente algún día se cambiará, pero ahora que existe ese protocolo se cumple y no hay excepciones. No se agarró seguramente en su momento y al dar un movimiento el vehículo, se golpeó. No lo negamos. Se dispuso que no más movimientos bruscos porque, al final, el INPE solo brinda la camioneta y el chofer, quien brinda la seguridad es la Policía Nacional”, indicó.

“Incluso tiene una policía femenina a su costado para que cualquier movimiento no le afecte. Esas medidas se toman ahora y es la Policía la responsable de su seguridad. Nosotros brindamos la logística, pero no va a haber excepciones en ningún traslado”, concluyó.