Jefe del INPE: "Ya no vamos a ir por la ampliación de Challapalca"

Actualidad Jefe del INPE dio a conocer que este mes se inicia la construcción del penal de Abancay.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, dijo que se descartó la ampliación del penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la región de Tacna, debido a que la población se opone.

“La ciudadanía tiene mitos y leyendas de que un penal trae delincuencia. Eso no está probado. Si fuera cierto, el mismo poblado de Challapalca, que está cerca al penal, tendría violencia y no es verdad. No hay violencia en el poblado de Challapalca, en el más cercano tampoco. [...] Pero los pobladores se oponen, ya no vamos a ir por la ampliación de Challapalca. El penal se queda con sus 200 internos de capacidad de albergue. Igual será el penal donde llevemos a internos de extrema seguridad”, dijo a RPP.

En Ampliación de Noticias, el funcionario indicó que se solicitará más recursos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la necesidad de construir más centros penitenciarios. Asimismo, dio a conocer que este mes se inicia la construcción del penal de Abancay.

“Es por eso que la primera piedra del penal de Abancay, ya dimos la buena pro, ya firmamos el contrato, se inicia en este mes. Debemos iniciar la construcción del penal, tenemos los recursos para la construcción del penal”, afirmó.

“Le pediremos al MEF, con la demostración de eficiencia, que nos den pronto más recursos e iniciamos la construcción del penal de Arequipa, obra paralizada, y el penal de Pucallpa, también obra parada, ya terminamos el expediente técnico”, agregó.

Hay un hacinamiento del 140% en las cárceles

El jefe del INPE indicó que en el país hay un hacinamiento del 140% en las cárceles por lo que es necesario tener más establecimientos penitenciarios.

“Tenemos una capacidad de albergue de 41 mil 700 y en estos momentos tenemos 99 mil 550 privados de libertad. Es decir, una falta de capacidad de 58 mil privados de libertad. Tenemos casi 140% de hacinamiento. Esa enorme brecha es difícil de cubrir, pero sí creemos que tenemos que construir penales”, afirmó.

El funcionario también dio a conocer que el INPE alcanzó el 100% de la ejecución presupuestal en inversiones.

"Sí, un 100% por segundo año consecutivo. Es un trabajo de un grupo de profesionales creemos eficientes. Al Estado hay que demostrar que los recursos que nos brindan debemos gastarlos todos y así ocurrió. El año pasado tuvimos récord y este año también. No es una causalidad lo de año pasando, sino una demostración de eficiencia. Por lo tanto, nuestro mensaje al MEF es más recursos porque necesitamos construir más penales", sostuvo.

Sobre caso Wanda del Valle

En otro momento, Llaque Moya señaló que Wanda del Valle, expareja del delincuente 'Maldito Cris', tiene restricciones en el penal de máxima seguridad de Chorrillos, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

“Las horas de patio son más restringidas. Tienen tres niveles de clasificación A, B o C, según el nivel. El A es el más duro. Solo la familia directa puede visitarla. No hay visitas de amigos. En el régimen B y C sí, es más flexible”, apuntó.