Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tacna Gobernador de Tacna afirmó que penal de Challapalca no será ampliado: “Que nos manden plata, no delincuentes”

El gobernador de Tacna señaló que los ciudadanos de su región no se oponen al funcionamiento del penal de Challapalca, pero sí a su ampliación. | Fuente: Andina / RPP

Luego de que el canciller Elmer Schialer señaló que la ampliación del penal de Challapalca quedaba “en suspenso” por decisión del Ejecutivo, el actual gobernador de Tacna, Luis Torres, confirmó que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores le confirmó la suspensión del proyecto.

“Primero hablamos con el premier, luego con el canciller, quien ya nos confirmó la suspensión de la ampliación porque ya nos ha escuchado. Eso es bueno, (que escuche) la voz del pueblo de Tacna y del sur”, indicó el gobernador en RPP.

Asimismo, Torres aseguró que los tacneños no se oponen al funcionamiento del penal; sin embargo, sí a la ampliación. Esto debido a que estarán preocupados por el aumento de los casos de inseguridad si es que se trasladan delincuentes de otras ciudades del país, donde los índices de criminalidad son mayores.

“Nosotros nos hemos opuesto siempre a que se amplie, no que no funcione, sí está funcionando. (Estamos preocupados) que se amplie y nos traigan delincuentes del norte y de Lima aquí, no por los delincuentes, sino por las familias que de ahí van a venir a instalarse por estas zonas. Tacna y el sur son una región donde no hay demasiada violencia, hay, pero no hay tanta como en el norte. Se puede congestionar y producirse una serie de problemas en el futuro”, acotó.

En esa misma línea, el gobernador indicó que los delincuentes deberían permanecer en los establecimientos penitenciarios de su región.

“Yo creo que hay que ser más homogéneos, los del norte en el norte, los del centro en el centro y los del sur en el sur. No nos oponemos a cooperar en la solución de este problema, más bien queremos apoyar, pero que no nos carguen todo acá, que nos manden plata, no delincuentes”, expresó Campos.

Inicio de la construcción de la carretera Tacna - Boca del Río

El gobernador también se refirió a otros temas importantes en la región, como la construcción de la carretera Tacna – Boca del Río tras varias postergaciones. Sobre ello, señaló que el canciller Elmer Schialer le confirmó que el proyecto ya tiene la buena pro del Ejecutivo y que iniciarán operaciones en enero.

“El canciller nos ha confirmado que en enero se da la buena pro de esta vía. Van como cinco veces que nos han postergado la buena pro por diferentes motivos que yo los entiendo, pero el pueblo no los entiende”, indicó Schialer.

Asimismo, Torres explicó la importancia que tendrá este proyecto para el desarrollo de la región, entre ellas el mejoramiento de las vías de comunicación.

“Esta carretera tiene 50 km y 280 cruces. Esta va a ser una vía que va a mejorar la comunicación entre Tacna, el Puerto de Ilo, Matarani y Camaná. Pensando que en el futuro se va a ampliar Ilo y se va a construir el Puerto Grau, vamos a convertirnos en una plataforma de servicios logísticos para el Asia. (Por ello) hay que ir preparando las carreteras, el sistema eléctrico, la tecnología, el agua. Necesitamos comenzar con esta carretera. Luego con la gobernadora de Moquegua y los gobernadores de Arica y Arequipa plantear una vía que vaya por la costa para poder dar descongestión y mayores facilidades a los inversionistas que quieren venirse a acentuar en el sur del Perú”, acotó.

Los avances de la carretera Tacna – Collpa

Sobre los avances de la carretera Tacna – Collpa que unirá la ciudad sureña con La Paz, Luis Torres aseguró que dos de los tres tramos en los que se dividió el proyecto cuentan con pistas asfaltadas. El tercero aún falta culminar debido a que surgieron problemas con la empresa contratista a cargo del proyecto.

“Se dividió en tres tramos, dos ya están totalmente asfaltados, uno se quedó a medio asfaltar por problemas con la contratista, que no cumplió. Tuvimos que rescindir el contrato y una vez retomamos la conversación, Southern Perú ofreció una carta de intención para cubrir por horas y por impuestos del Ministerio de Transportes, el tramo que falta que son como 50 km. Ya falta poco, se debe poner la carpeta encima que es como 150 millones de soles”, explicó Torres.

¿Sí a la reelección?

Finalmente, Torres dijo estar a favor de la reelección de gobernadores. La autoridad de Tacna señaló que este es un derecho del “pueblo, no del Congreso”.

“Yo estoy de acuerdo que se elija o reelija a las personas que han trabajado bien, el pueblo lo decide, no el Congreso”, indicó.

Además, exhortó a los parlamentarios a que los alcaldes y gobernadores tengan los mismos derechos si deciden volver a postular al cargo por un segundo periodo.

“A los gobernadores les piden que renuncien seis meses antes (de la reelección) sin vuelta, eso no es igual que los alcaldes, que tienen que pedir permiso un mes antes de las elecciones y después regresan. Habría que evaluar esas condiciones y desde aquí pido al Congreso que evalúe esa posibilidad”, concluyó.