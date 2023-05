José Cueto: Me parece que hay una lavada de manos de la presidenta Dina Boluarte

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, respondió a la mandataria Dina Boluarte, quien afirmó que “los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen” para el uso de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en el país.



“El día que asume la jefatura de las Fuerzas Armadas por su rango y porque la Constitución así lo manda, ella, automáticamente, forma parte de esta estructura de comando de todas las Fuerzas Armadas”, dijo en una entrevista con el programa Todo se sabe de RPP TV.



"La responsabilidad no se elude nunca"

El parlamentario conservador explicó que, así como un ministro de Estado firma resoluciones de carácter administrativo, el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., cuando desarrolla cuestiones operativas, “tiene solo un jefe encima de él”, que es el presidente de la República.



“Si vamos al tema operativo, el único que hace operaciones es el jefe del Comando Conjunto [de las Fuerzas Armadas]. Las instituciones armadas son las entidades administrativas encargadas de distribuir, de formar, de capacitar y de proveer la logística para que el jefe del Comando Conjunto operativice ese material y personal para una acción determinada, sea interna o externa. Pero, encima de todo, siempre está el jefe supremo”, explicó José Cueto.



Y prosiguió: “Es verdad que la presidenta no es que vaya a estar en Pichari y desde allí manejando las operaciones, eso es trabajo operativo; pero, desde el momento, que tú firmas decreto, resolución o algo, o creando el comando unificado en Puno, haciendo las operaciones, tú ya tienes una responsabilidad, la responsabilidad no se elude nunca”.



“A mí me parece que sí [hay una lavada de manos]. Y no es justo, porque eso va directamente en contra de la moral de la gente. No puede tener a una persona que sale y te dice 'mira, está bien o está mal lo que han hecho, pero yo no sé nada, no tengo nada que ver, no soy responsable'", añadió José Cueto.

¿Y qué más dijo la mandataria?

La presidenta Dina Boluarte aseguró también que en Perú no se ha producido ninguna ejecución extrajudicial o masacre durante las protestas sociales contra su gobierno a inicios de este año.

“Aquí no ha habido ninguna ejecución extrajudicial, menos una masacre, y que ello haya tenido que estar enmarcado en una estigmatización racial”, dijo en una entrevista con El Comercio.

De esta forma, la mandataria se pronunció tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las manifestaciones en diversas regiones del país.

En el documento, la entidad de la Organización de los Estados Americanos señala que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo "estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza". Asimismo, denuncia que en la región Ayacucho hubo casos de "ejecuciones extrajudiciales" que "habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos".