Guerra García sobre nuevo defensor del Pueblo: "Cuando uno llega a un cargo nuevo, nunca tiene la experiencia"

Congreso Guerra García dijo que conoce a Josué Gutierrez y que solo han hablado de temas técnicos

El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García, en diálogo con RPP Noticias, habló acerca de la elección del defensor del pueblo que se realizó ayer, jueves, en el Parlamento y que tuvo como ganador a Josué Gutiérrez.

Como se sabe, Gutiérrez Cóndor fue elegido por los votos mayoritarios de Perú Libre, Podemos, Alianza para el Progreso, entre otras bancadas. El fujimorismo y Acción Popular votaron de manera unánime por su candidatura.

"Cuando se llega a un cargo nuevo, nunca se tiene la experiencia"

Al respecto, el también presidente de la Comisión de Constitución indicó que su voto por el referido candidato fue de manera eventual pues consideraba que la persona idónea era Delia Muñoz, propuesta al cargo por su bancada.

"Nuestra bancada ha entrevistado a todos los candidatos (…), nos hemos reunido no a puertas cerradas (…), hemos entrevistado a todos los candidatos. El señor Josué Gutiérrez no era mi primera elección, pero estuvo ahí, respondió y acá estamos para fiscalizarlo", sostuvo.

Consultado sobre la idoneidad de Gutiérrez como titular de la Defensoría del Pueblo - ya que solo registra el grado de bachiller en la Sunedu - el parlamentario indicó que otros defensores también llegaron al puesto sin la experiencia adecuada.

"Cuando uno llega a un cargo nuevo, nunca tiene la experiencia de eso (…) Hay defensores que llegaron sin experiencia en derechos humanos", indicó.

"Cuando estuvo en la bancada, como los otros candidatos, su expresión me pareció sincera, franca. Y claro, no es un hombre de la PUCP, no tiene experiencia en derecho como otros defensores, que tampoco la han tenido", agregó.

Asimismo, resaltó que "no había tiempo" para considerar otros candidatos a defensor del pueblo.

"¿Y qué se esperaba? ¿Que no eligiéramos a nadie? (…) No había tiempo. Me hubiese encantado tener tiempo. ¿Y sabes quién quitó el tiempo a esto? La anterior comisión que, a mi juicio, presentó gente mejor calificada, pero fue boicoteada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría", remarcó.

Niega alianza con Perú Libre

Por otro lado, Guerra García negó que hubiera existido alguna alianza con Perú Libre para respaldar la candidatura de Josué Gutiérrez.

"Esta afirmación de alianza no es así, y creo que se demuestra en varios temas. Coincidieron las votaciones del fujimorismo con el cerronismo y otras bancadas para elegir a los representantes del BCRP (y) nadie dijo nada; cuando elegimos a los miembros del TC, tampoco nadie dijo nada. Cuando hemos elegido ahora, con 87 votos, solo unos veintitantos han sido del fujimorismo, es decir una minoría", explicó.

"¿Por qué se busca señalar al fujimorismo? Por que se busca un culpable (...) Quedaron tres candidatos, de los cuales debíamos votar por tres. Luego renuncia uno y dijimos ‘no vamos a tomar un acuerdo para votar, pero que se vote por el que se desea’. Yo voté por los dos, voté por el señor Rioja", agregó.

Respecto a la foto que ha circulado en diferentes medios de comunicación en la que se le ve junto a Josué Gutiérrez y Miguel Torres, asesor de Fuerza Popular, en un chifa del Centro de Lima, el congresista indicó que el ahora defensor del pueblo estaba en el local y se aprovechó para hacerle una consulta.

"Estaba almorzando con el secretario técnico de la Comisión de Constitución y con el señor Miki Torres que es el asesor de bancada. Nuestro tema era ‘adelanto de elecciones’. Sentados ahí, vimos al señor Gutiérrez al costado y le dijimos: ‘una pregunta, cómo van a ir ustedes en este tema’. Ahí se acerca el fotógrafo de La República y nos tomó esa fotografía", sostuvo.

"El señor Josué Gutiérrez creo que ha sido ollantista, después ha sido asesor de la bancada de Perú Libre. Yo lo conozco porque, además, ha sido asesor de la Comisión de Justicia. Lo conozco, he hablado varias veces con él solo de temas técnicos", añadió.

Finalmente, el parlamentario defendió la elección del nuevo defensor del pueblo para que ya no haya "interinos".

"Lo que no podemos tener en nuestro país son interinos. La Defensoría del Pueblo, casi la mitad de sus años, ha tenido interinos, y los interinos no son responsables porque no son elegidos por nadie. Y, en nuestro país, la Constitución dice que el Congreso debe elegir. Si hay cuestionamientos, se verá", puntualizó.