Juan Carrasco dice que Pedro Castillo cometió una “infracción constitucional” que “no amerita la persecución penal”

Juan Carrasco, exministro del Interior, consideró este lunes que el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo es una “infracción constitucional”.



En una entrevista con el programa Las cosas como son de RPP TV, dijo que esta ruptura del orden constitucional “no amerita la persecución penal”, razón por la cual no procedería un mandato de prisión preventiva en contra del exgobernante.



En diciembre del año pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución judicial que impuso 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros, a raíz de lo ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022.



“No podemos decir si hay golpe de Estado o no, porque eso no es el delito. Si no hay esa figura de levantamiento en armas, no podríamos decir que se ha configurado ese delito”, alegó Juan Carrasco.



Considera que caso debe llevarse a nivel constitucional

A juicio del exministro del Interior, el “rompimiento constitucional” que llevó a cabo Pedro Castillo “se tiene que ver en otras vías” y no mediante “un proceso penal”.



En esa línea, Juan Carrasco precisó que la situación del exmandatario podría abordarse “a nivel constitucional”.