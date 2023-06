Asociación de Jueces pide a la Corte Suprema proteger independencia judicial tras la "inaceptable" inhabilitación de Zoraida Ávalos

La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Jusdem) invocó a la Corte Suprema defender la independencia judicial y tildó de "inaceptable" el juicio político que el Congreso llevó a cabo contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, y que concluyó en su inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública.



"De ser el caso, haciendo uso de sus facultades, emita en su oportunidad, una sentencia plenaria que desvincule al juez respecto de la decisión del Congreso, con base a la interpretación de normas e independencia judicial, pues en momentos donde el Estado constitucional de derecho se ha visto afectado, urge que el máximo ente de la administración de justicia del país cautele y defienda el equilibrio de poderes", señaló en un pronunciamiento.



El gremio hizo hincapié en que en un Estado de derecho debe garantizarse la independencia de los jueces y fiscales, conforme lo prevé el artículo 158 de la Constitución peruana. "Ningún poder público puede entrometerse en el contenido de lo que resuelva el juez o fiscal", remarcó.



Jusdem solicitó a los poderes del Estado considerar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que expresa su preocupación por las acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia.



"Asimismo, instó al Estado peruano a que delimite los parámetros objetivos para la aplicación de la acusación constitucional, para asegurar su consonancia con el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, de acuerdo con los estándares interamericano e internacionales sobre la materia", recordó.



Defensa del equilibrio de poderes

En esa línea, exigió a los actores políticos, a los altos funcionarios y a la ciudadanía, defender y respetar el equilibrio de poderes y a los organismos, entre ellos el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros.



"Ello constituye una garantía no solo del Estado democrático sino también de la independencia judicial y fiscal", argumentó.



En otro punto del pronunciamiento, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia demandó al Ministerio Público iniciar las investigaciones de oficio ante la denuncia hecha por la exfiscal de la Nación respecto a los actos graves que habrían llevado a su inhabilitación.



Zoraida Ávalos denunció días atrás que la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, realizó campaña en su contra para que el pleno del Congreso la inhabilite.



“No se explica, que no solamente no me haya defendido, sino que la doctora Patricia Benavides haya permitido que su personal de confianza, sus asesores, sus coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña en contra mía. Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, indicó.



Ávalos Rivera acusó que Benavides Vargas permitió que sus trabajadores de confianza ofrezcan archivar caso en la Fiscalía a cambio de que los parlamentarios voten para su inhabilitación.



Añadió que ella representaba un obstáculo para Patricia Benavides ante la Junta de Fiscales Supremos y que eso sería uno de los motivos de su inhabilitación.