Fiscalía: Inhabilitación de Zoraida Ávalos no significa la creación de una plaza de fiscal supremo titular

El Ministerio Público aseguró este viernes que la decisión del Congreso de inhabilitar por cinco años a Zoraida Ávalos no habilita ni crea una nueva plaza, por lo que la Junta Nacional de Justicia no puede nombrar a un Fiscal Supremo Titular.

"La Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso establecen que el Poder Legislativo puede imponer, luego de realizado el procedimiento de acusación constitucional, sanciones políticas tales como la suspensión, inhabilitación o destitución de un alto funcionario público. En el caso concreto de la señora Zoraida Avalos Rivera, el Parlamento decidió inhabilitarla por cinco años de la función pública. En ese sentido, la funcionaria mencionada se encuentra inhabilitada de ejercer cualquier función pública", se lee en un documento de la institución.

El Ministerio Público se pronunció de esta manera luego de que la fiscal adjunta Gianina Tapia Vivas enviara ayer un oficio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el que solicita tomar la plaza de Zoraida Ávalos, acusada por los presuntos delitos de omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales. Ella había quedado como candidata en reserva en el último proceso para elegir fiscales supremos.

Por su parte, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia ha convocado para el próximo miércoles, con carácter de urgencia, a una sesión de la Sala Plena para evaluar el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, luego de que el pleno del Congreso dispusiera su inhabilitación de la función pública por un periodo de cinco años.

Ávalos denuncia a entorno de Patricia Benavides

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos señaló el pasado miércoles que el entorno de la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, hizo campaña en el Pleno del Parlamento para que se vote a favor de su inhabilitación.

Ávalos indicó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP que la fiscal de la Nación permitió que su personal de confianza ofreció archivar casos, a cambio de que se vote para inhabilitarla. Cuestionó, en esa línea, si es que esa es la función de los trabajadores del Ministerio Público.

"No se explica, que no solamente no me haya defendido, sino que la doctora Patricia Benavides haya permitido que su personal de confianza, sus asesores, sus coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña en contra mía. Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, indicó.

Ávalos manifestó también que representaba un obstáculo para la titular del Ministerio Público ante la Junta de Fiscales Supremos, por lo que ello sería uno de los motivos de su inhabilitación. Añadió, en esa línea, que ha realizado diversas denuncias contra exlegisladores, de las cuales la mayoría resultó archivada.