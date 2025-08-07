Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Dina Boluarte responde a Gustavo Petro: "Nuestra Isla Chinería es jurisdicción peruana"

Jefa de Estado está cumpliendo una agenda de trabajo en Japón.
Jefa de Estado está cumpliendo una agenda de trabajo en Japón. | Fuente: Presidencia
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte dijo que la asignación de la isla al Perú está establecida en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el posterior Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió a su homólogo colombiano Gustavo Petro y alegó que la Isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla, es jurisdicción peruana, por lo que descartó que exista un conflicto limítrofe.

En su mensaje a la Nación, emitido desde Tokio (Japón), la jefa de Estado felicitó a las instituciones y autoridades nacionales que rechazaron la actitud de Petro, quien desde hace días insiste en desconocer la soberanía peruana sobre la citada isla.

Boluarte Zegarra alegó que la asignación de la isla al Perú está establecida en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el posterior Protocolo de Río de Janeiro de 1934, motivo por el cual negó que haya “un tema pendiente” con el vecino país.

“En consecuencia, nuestra Isla Chinería es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente de tratar con los hermanos colombianos. De ninguna manera”, declaró.

Dina Boluarte señala que no hay temas pendientes con Colombia:
Dina Boluarte señala que no hay temas pendientes con Colombia: "La soberanía nacional no está en conflicto"

“Tal es así que los hermanos que están en Leticia, y sobre todo nuestros compatriotas en Santa Rosa de Loreto, así lo sienten en sus corazones; y nosotros, como Estado y Gobierno, estamos en esa soberanía nacional, estamos desde hace más de un siglo…”, agregó.

Así, la mandataria cerró su mensaje haciendo un llamado a la calma.

“No tenemos por qué ponernos en sobresalto porque no hay un motivo”, finiquitó.

Cabe precisar que la presidenta Dina Boluarte se encuentra en Tokio para participar de una serie de actividades, entre las que figura una visita a la exposición universal Expo 2025 - Osaka Kansai, así como en una reunión cumbre con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y una audiencia con el emperador Naruhito.

Gobierno peruano rechaza expresiones de Gustavo Petro y descarta diferendo limítrofe por la Isla Chinería

Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en representación del Gobierno peruano, rechazó que Gustavo Petro desconozca la jurisdicción de nuestro país en la Isla Chinería.

Desde el mencionado distrito y al lado de una delegación de ministros, el jefe de Gabinete Ministerial alegó que la isla fue asignada al Perú en el proceso demarcatorio del Tratado Salomón-Lozano de 1922.

“Ratificamos que nuestra soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto está respaldada en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción”, declaró.

Arana Ysa precisó que el Perú es un país que sabe dialogar y resolver los problemas “con vocación de paz”; sin embargo, enfatizó que el Gobierno es firme en la defensa del territorio.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Ex canciller rechaza afirmación de Gustavo Petro sobre supuesta ocupación de territorio colombiano por Perú

El excanciller Javier González-Olaechea Franco, calificó de "provocadora" la afirmación del presidente colombiano, Gustavo Petro, que dijo que el Gobierno de Perú ha "copado" un territorio de su país en la Amazonía y, además, sostuvo que Perú supuestamente violó el Protocolo de Río de Janeiro que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933. En declaraciones a Ampliación de Noticias, González-Olaechea Franco recalcó que la frontera entre Perú y Colombia está definida por el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y complementada por el tratado de Río de Janeiro de 1934. El exministro dijo que Petro solo busca recuperar el respaldo que ha perdido en su país.
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Dina Boluarte Santa Rosa de Loreto Isla Chinería Gustavo Petro

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA