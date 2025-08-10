Últimas Noticias
Poder Judicial congeló pago de indemnización a Dina Boluarte por más de S/230 000

Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, el mismo día en que Pedro Castillo fue vacado por su intento de golpe de Estado.
Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, el mismo día en que Pedro Castillo fue vacado por su intento de golpe de Estado. | Fuente: Andina
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

En el 2020, Dina Boluarte demandó a Reniec por S/428 000 por refrigerio, transporte, aguinaldo, bono de cierre de pliego, uniforme e incluso canasta navideña. La jefa del Estado ganó la demanda laboral, pero deberá esperar que su caso se resuelva en última instancia para acceder al pago de la indemnización.

El Poder Judicial (PJ) suspendió el pago de S/239 000 que la presidenta Dina Boluarte iba a recibir tras ganarle una demanda laboral al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de acuerdo con una investigación de Panorama.

Según el dominical, el 30 de abril pasado, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente ordenó que el desembolso a favor de la jefa de Estado no se concrete hasta que se resuelva en una última instancia; es decir, con la casación que interpuso la entidad.

Y es que, en el 2020, Boluarte Zegarra demandó a Reniec por S/428 000 por refrigerio, transporte, aguinaldo, bono de cierre de pliego, uniforme e incluso canasta navideña.

No obstante, en mayo de 2022, el Poder Judicial falló parcialmente a favor de la presidenta y ordenó el pago de S/239 674 por concepto de beneficios sociales y laborales.

De acuerdo con el dominical, a inicios de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó a la presidenta en un listado priorizado de sentencias judiciales. Pero Reniec se opuso alegando que había otros trabajadores en lista antes que la mandataria y, además, señaló que había un proceso de casación en curso.

Posteriormente, en abril del año pasado, un oficio emitido por el MEF reconoció un error en la gestión del pago judicial y su inclusión en el listado priorizados para pagos de sentencias judiciales.

“Se ha advertido que el Expediente N° 09602-2020-0-1801 (correspondiente a la demanda laboral de Dina Boluarte) (...) no se encuentra en el ámbito de aplicación del proceso de priorización de sentencias judiciales”, se lee en el oficio expuesto por Panorama.

Boluarte Zegarra ha requerido al Poder Judicial aplicar la “ejecución anticipada de su sentencia”. Sin embargo, deberá esperar que se resuelva la casación para saber si finalmente recibirá la indemnización.

MEF se pronuncia 

Después de la emisión del reportaje, el MEF negó haber presionado a Reniec para que priorice el pago de la indemnización de la presidenta Dina Boluarte.

 “Las acciones adoptadas responden exclusivamente a un análisis técnico y legal realizado por la Comisión Multisectorial, sin injerencias ajenas a lo establecido por ley”, señaló.

Entrevistas ADN

Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta

El ministro de Economia, Raúl Pérez Reyes, quien forma parte de la delegación peruana que visita Japón junto a la presidenta Dina Boluarte, sostuvo que el propósito central es impulsar la inversión japonesa en Perú y expandir los mercados para productos peruanos.
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Tags
Poder Judicial Dina Boluarte Reniec PJ MEF Ministerio de Economía y Finanzas

