Poder Judicial congeló pago de indemnización a Dina Boluarte por más de S/230 000

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial (PJ) suspendió el pago de S/239 000 que la presidenta Dina Boluarte iba a recibir tras ganarle una demanda laboral al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de acuerdo con una investigación de Panorama.

Según el dominical, el 30 de abril pasado, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente ordenó que el desembolso a favor de la jefa de Estado no se concrete hasta que se resuelva en una última instancia; es decir, con la casación que interpuso la entidad.

Y es que, en el 2020, Boluarte Zegarra demandó a Reniec por S/428 000 por refrigerio, transporte, aguinaldo, bono de cierre de pliego, uniforme e incluso canasta navideña.

No obstante, en mayo de 2022, el Poder Judicial falló parcialmente a favor de la presidenta y ordenó el pago de S/239 674 por concepto de beneficios sociales y laborales.

De acuerdo con el dominical, a inicios de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó a la presidenta en un listado priorizado de sentencias judiciales. Pero Reniec se opuso alegando que había otros trabajadores en lista antes que la mandataria y, además, señaló que había un proceso de casación en curso.

Posteriormente, en abril del año pasado, un oficio emitido por el MEF reconoció un error en la gestión del pago judicial y su inclusión en el listado priorizados para pagos de sentencias judiciales.

“Se ha advertido que el Expediente N° 09602-2020-0-1801 (correspondiente a la demanda laboral de Dina Boluarte) (...) no se encuentra en el ámbito de aplicación del proceso de priorización de sentencias judiciales”, se lee en el oficio expuesto por Panorama.

Boluarte Zegarra ha requerido al Poder Judicial aplicar la “ejecución anticipada de su sentencia”. Sin embargo, deberá esperar que se resuelva la casación para saber si finalmente recibirá la indemnización.

MEF se pronuncia

Después de la emisión del reportaje, el MEF negó haber presionado a Reniec para que priorice el pago de la indemnización de la presidenta Dina Boluarte.

“Las acciones adoptadas responden exclusivamente a un análisis técnico y legal realizado por la Comisión Multisectorial, sin injerencias ajenas a lo establecido por ley”, señaló.

#Comunicado | El Ministerio de Economía y Finanzas informa lo siguiente ⤵️ pic.twitter.com/GrRoz0SaYm — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) August 11, 2025