Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Caso Gasoducto Sur Peruano :Poder Judicial autorizó viaje de Jorge Simoes Barata a Mongolia y Turquía

La sede de Palacio de Justicia, en Cercado de Lima.
La sede de Palacio de Justicia, en Cercado de Lima. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El juez Leodán Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido que hizo el empresario brasilero para que se autorice su desplazamiento a estos países desde el 4 al 24 de agosto del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial autorizó al exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, procesado en nuestro país por el caso Gasoducto Sur Peruano, ausentarse del lugar donde reside en Brasil para viajar a las ciudades de Ulan Bator en Mongolia y Estambul en Turquía.

Mediante una resolución emitida el último 30 de julio, el juez Leodán Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido que hizo dicho empresario brasilero, a través de su defensa legal en el Perú, para que se autorice su desplazamiento a estas ciudades desde el 4 al 24 de agosto del 2025.

Al respecto, el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato presentó un recurso de apelación, el último 31 de julio, a fin de que la instancia superior revoque la resolución apelada y reformándola declare infundado el pedido de autorización de desplazamiento internacional formulado por dicho empresario brasilero.

La instancia fiscal sostiene que la resolución apelada afecta la garantía del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, así como el principio de legalidad procesal al advertir el agravio de aparente motivación.

Ante ello, el magistrado Leodán Cristóbal Ayala resolvió el último primero de agosto "conceder" este recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, afronta un proceso penal en nuestro país por el caso Gasoducto Sur Peruano, bajo mandato de comparecencia con restricciones por 24 meses y cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la obligación de no ausentarse de su lugar de residencia sin previa autorización judicial.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Caso Gasoducto Sur Poder Judicial Jorge Barata Fiscalía

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA