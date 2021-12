Conocida la decisión los tramos de la Carretera Central que habían sido bloqueados, fueron liberados por los manifestantes en Jauja y Huancayo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Lars Córdova

Luego de 2 días de manifestaciones, que incluyeron el bloqueo de varios tramos de la Carretera Central, los gremios agrícolas de Junín suspendieron el paro regional indefinido, que acataban por el incremento del costo de los fertilizantes y abonos.

La decisión se adoptó en las últimas horas en una reunión de casi cinco horas con representantes de la PCM, quienes explicaron las acciones que el gobierno ejecuta a favor de los agricultores, entre las que se incluye la entrega de un bono para la compra de fertilizantes.

Sin embargo, el presidente del Frente de Defensa de Agricultores de Junín, Ángel Misayauri, indicó a RPP Noticias que el equipo de la PCM no tenía conocimiento del pliego de reclamos de los manifestantes, por lo cual se estableció un nuevo plazo para una mesa de dialogo, que se desarrollará en 15 días.

“No están en la capacidad de discutir porque no tienen conocimiento de los reclamos y además no tienen capacidad para toma de decisiones. He aceptado la mesa de diálogo, pero con el ministro de Economía, Agricultura y el presidente”, indicó.

Misayauri también señaló que en los próximos días realizará la convocatoria a un paro nacional, si es que las autoridades no muestran un acercamiento con los agricultores, porque para ellos es irónico que se hable de una segunda reforma agraria, cuando los precios de estos insumos se han elevado enormemente.

“Estoy organizando con diferentes dirigentes un paro nacional en 15 días. Si se da la reunión vemos si se suspende el paro, de lo contrario se realiza el paro”, anotó.

Conocida la decisión los tramos de la Carretera Central que habían sido bloqueados, fueron liberados por los manifestantes en Jauja y Huancayo, donde se restableció el tránsito de vehículos con pasajeros y camiones de carga pesada.

