Varios tramos de la carretera central se encuentran bloqueados por maquinaria de los agricultores de Junín. | Fuente: Lars Cordova | Fotógrafo: RPP

En el segundo día de paro indefinido de los agricultores de la región Junín, varios tramos de la Carretera Central se encuentran bloqueados por tractores, rocas y piquetes de huelguistas que impiden el transito vehicular. Pero, ¿qué piden y por qué protestan?

Los agricultores de la provincia de Jauja, región Junín, indican que su protesta es para exigir al Gobierno Central que implemente acciones que contrarresten el incremento constante del precio de fertilizantes y otros insumos que usan para producir.

“Está muy caro el fertilizante. Ahora cuesta entre 200 y 210 soles (saco de 50 kg) y estaba 100 u 80. El precio de estos productos era bajo. Ahora ha subido demasiado. Pedimos al presidente de la República, al ministro de Agricultura que nos apoye. No tenemos para comprar azúcar, arroz... Ha subido todo”, dijo una agricultora.

Esto ha generado que suba el costo de producción, pero no el precio de sus productos en los mercados, denunciaron los agricultores.

“El costo de inversión de papa era 15 mil soles. Pero ahora se ha elevado más o menos hasta 22 mil y 25 mil soles”, dijo otro agricultor.

El presidente del Frente de Defensa de Jauja, Ángel Misayauri, explicó que piden al Estado subsidiar el precio de los fertilizantes.

“Hemos visto en los países vecinos como Chile y Colombia ya están subsidiando los fertilizantes porque este es un problema mundial y en nuestro país es como si estuviéramos en el país de las maravillas, como si los agricultores fueran ricos en un país pobre. Yo pido desde acá que se presenten de una vez nuestras autoridades para entablar nuestra mesa de diálogo”, indicó.

Los productores también piden un seguro agrario y que el gobierno de Pedro Castillo dicte medidas que permitan al Estado comprar los productos agrícolas y restringir la importación de otros, como el caso de la papa.

Este es el afiche que usaron los agricultores para convocar a la medida de protesta. | Fuente: Difusión

Vía bloqueada

Alrededor de 50 agricultores bloquean la vía de acceso a la ciudad de Huancayo, en el sector de Quebrada Honda, a través de tractores que restringen el tránsito de vehículos con pasajeros y camiones de carga pesada.

Similar panorama se vive en la provincia de Jauja, donde continúa el bloqueo del kilómetro 77 de la Carretera Central, a la altura del Puente Stuart. La vía que conecta Huancayo, La Oroya y Jauja, permanece bloqueada por más de tres horas.

En diálogo con RPP Noticias, el dirigente agrícola Orlando Paredes señaló que la decisión de bloquear la vía de acceso a Huancayo se debe a que en el primer día no tuvieron respuestas de las autoridades y aseguró que, para casos de emergencia, sí se permite el tránsito de vehículos.

