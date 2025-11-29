Juntos por el Perú exige justicia por asesinato de su precandidato a diputado en Piura

Percy Ipanaqué fue asesinado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon a quemarropa.

Juntos por el Perú (JP) exigió justicia por el asesinato de su precandidato a la Cámara de Diputados, Percy Ipanaqué Navarro, ocurrido en Piura y presuntamente ejecutado por sicarios.

“Nos comprometemos a luchar para que estos execrables hechos no queden en la impunidad”, señaló la organización política en un comunicado.

El crimen ocurrió en vísperas, cuando Ipanaqué Navarro, abogado de profesión, conducía su vehículo de placa P1H-114 rumbo al cementerio Mapfre, en la carretera hacia el caserío Miraflores. Según la información, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon a quemarropa.

El partido afirmó que, en las últimas semanas, el precandidato había denunciado públicamente lo que llamó “delincuencia institucional” y se había movilizado en demanda de la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien recientemente fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022

“Percy Ipanaqué ha sido víctima de quienes veían en él a un potencial adversario en las próximas elecciones generales y de quienes pretenden perpetuar la corrupción institucional, utilizando la delincuencia común como instrumento para controlar a sus opositores”, sostuvo JP.

Asimismo, la agrupación responsabilizó a “fuerzas reaccionarias” que, según su pronunciamiento, se amparan en un Estado “incapaz, indolente y cómplice”, y acusó que el sicariato se estaría convirtiendo en “una forma de dirimir diferencias políticas y sociales”.

El partido lamentó también que “decenas de líderes defensores del medio ambiente, dirigentes populares, representantes gremiales, transportistas y pequeños empresarios” sean asesinados cada día.

Por su parte, el presidente de Juntos por el Perú y congresista Roberto Sánchez Palomino pidió una "investigación rigurosa e inmediata". "El Perú no puede seguir viviendo bajo el miedo", añadió en su cuenta en la red social X.