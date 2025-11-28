Últimas Noticias
Precandidato Hernán Garrido Lecca plantea una unidad de “destrabe” para acelerar infraestructura hospitalaria

Hernán Garrido Lecca fue ministro durante el segundo gobierno de Alan García.
Hernán Garrido Lecca fue ministro durante el segundo gobierno de Alan García. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El precandidato presidencial del APRA aseguró que esta unidad se concentraría en resolver arbitrajes y obstáculos técnicos que mantienen detenidas obras claves.

Elecciones
00:00 · 01:52

De cara a las elecciones internas que celebrará el Partido Aprista Peruano (APRA), Hernán Garrido Lecca, uno de los precandidatos presidenciales, presentó este viernes una serie de propuestas orientadas a mejorar los servicios públicos, enfrentar la inseguridad y ordenar sectores económicos clave como la minería y el mercado laboral.

El economista anunció que, de llegar al gobierno, impulsará un equipo especializado para agilizar proyectos paralizados en el sector salud.

“Una de las ideas que yo tengo es crear una unidad de destrabe, como lo hizo Tony Blair en Inglaterra, que se dedique solo a destrabar 64 hospitales. Yo creo que, al término de 18 meses (…) tenemos 64 hospitales, por lo menos en camino, buena parte de ellos terminados”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

El precandidato aseguró que esta unidad se concentraría en resolver arbitrajes y obstáculos técnicos que mantienen detenidas obras claves.

Respecto al problema de la inseguridad, Garrido Lecca -quien fuera ministro de Vivienda y Salud durante el segundo gobierno de Alan García- consideró que el delito de extorsión se divide en tres partes: robo de base de datos, la llamada telefónica y el retiro de dinero producto del cobro extorsivo.

Para el precandidato, la lucha contra la extorsión debe abarcar un golpe simultáneo a esos tres eslabones, pues mencionó que también hay falencias en el sistema financiero

“Ningún extorsionador pone su cuenta. Abre una cuenta falsificando documentos o vía digital (…) Entonces, también hay un tema de seguridad en los bancos”, alegó.

Consultado sobre la minería, Garrido Lecca afirmó que el Perú es un país con vocación extractiva, pero que debe operar bajo criterios estrictos.

“El Perú es un país minero y es perfectamente compatible la minería con tecnología y el medio ambiente”, indicó.

El precandidato sostuvo que una solución al conflicto con pequeños mineros pasa por garantizar condiciones justas en el proceso productivo.

“Si al pequeño minero tú le resuelves los tres problemas fundamentales -que no le roben en la balanza, en el laboratorio y en la forma de pago- ellos van a estar dispuestos a encontrar una fórmula de solución”, alegó.

Hernán Garrido Lecca Elecciones 2026 elecciones internas APRA

