Todo listo para las elecciones primarias del APRA y Renovación Popular: ONPE explica quién proclamará a los ganadores

Este domingo, 30 de noviembre, arrancan las elecciones primarias para elegir a los candidatos de dos agrupaciones políticas que han optado por empezar dicho proceso interno para el proceso electoral de 2026.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó a RPP que, desde este sábado, ha iniciado el despliegue del material electoral, para 373 locales de votación.

Asimismo, se instalarán 578 meses de sufragio para los dos partidos políticos que realizarán las elecciones primarias el domingo: el Partido Aprista Peruano (PAP) y Renovación Popular.

"Luego de verificar que el material esté de manera correcta, en buenas condiciones, el mismo que ha sido ya fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, va a comenzar todo un proceso de acondicionamiento, en este caso de dos aulas, una para Renovación Popular y una para el Partido Aprista Peruano", informó Corvetto.

Serán alrededor de 83 mil afiliados entre ambos partidos políticos que se apersonarán mañana 30 de noviembre para emitir su voto a fin de elegir a sus candidatos.

Por otro lado, Piero Covertto informó que la jornada electoral será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y estima que entre una hora y media a dos va a tardar el escrutinio en mesa.

"El escrutinio va a ser realizado de manera manual por cada uno de los miembros de mesa que han sido elegidos por cada una de las organizaciones políticas. Van a contar los votos de manera tradicional. Van a llenar la hoja borrador y luego lo van a pasar a una laptop. Cada una de las 578 mesas de sufragio en todo el país van a tener una laptop y una impresora los cuales van a permitir que puedan agilizar el conteo de votos y el llenado de actas para que cada uno de los personeros pueda llevarse su acta", declaró a RPP.

"Esto va a ser lanzado a nuestro Centro de Cómputo Nacional y a partir de que vayan llegando las actas, toda la ciudadanía en general y los medios de comunicación van a tener en línea los resultados de cada uno de los partidos políticos", añadió Piero Corvetto.

Elecciones 2026: ONPE supervisa locales de votación para elecciones primarias | Fuente: RPP

¿Cómo se realizará la proclamación de resultados?

Piero Corvetto informó a RPP que la ONPE se encargará de procesar las actas, que serán llenadas por los miembros de mesa de cada partido político.

En esa línea, aseguró que el órgano electoral central de cada partido se encargará de proclamar los resultados.

"Nosotros vamos a procesar esas actas y hacerlas públicas. Son resultados oficiales, y esos resultados oficiales los va a tener el órgano electoral central de cada uno de los partidos políticos. Ellos van a proclamar los resultados, van a decir el resultado es este, con ese resultado que va a arrojar a las fórmulas presidenciales de cada uno de los partidos políticos en competencia, 37 que han presentado posibilidad de fórmula presidencial, más senado nación, senado región, diputados por región y Parlamento Andino", informó a RPP.

En esa línea, aseguró que los órganos electorales centrales podrán complementar las listas ganadoras con invitados o no, según lo dispongo el estatuto de cada partido político.

"Toda esa información la va a entregar el partido al jurado electoral especial de Lima Centro, para que ellos puedan, en diciembre, en la fecha que el Jurado Nacional de Elecciones ha definido, recibir las candidaturas y calificar las candidaturas", preciso Corvetto.

¿Dónde ver el proceso de escrutinio?

Por otro lado, informó que en la página web de la ONPE se encontrará un espacio para resultados electorales, para que afiliados, ciudadanos y prensa, pueda visualizar la evolución del resultado electoral.

"Ustedes en cada acta van a poder ver cuántos electores fueron convocado a esa mesa y cuántos participaron y ver cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los partidos. Esa información también va a estar a disposición de ustedes no solo imagen y resultado de las actas, sino información para ver el cómputo de votos sobre cada una de las candidaturas en competencia", declaró.

Distribución de material electoral en Lima y Callao

La ONPE comunicó que, desde este sábado, 29 de noviembre, se inició la distribución del material de sufragio y equipos informáticos para el desarrollo de las elecciones primarias (vía afiliados), en Lima y el Callao, del Partido Aprista Peruano y Renovación Popular.

"Bajo protección policial y monitoreo satelital, las unidades de transporte salieron a las 7:30 horas, desde al almacén de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE) en Lurín (Lima), a fin de abastecer cada uno de los 49 centros de votación que funcionarán en la jornada electoral, 43 en la capital y 6 en el primer puerto de la República", informaron.

Según la ONPE, entre los materiales que se transportan figuran señaléticas "para identificar el aula y centro de votación, la zona de seguridad, el punto de transmisión, los baños, así como las prohibiciones de usar celulares, máquinas fotográficas y de video en la cámara secreta".