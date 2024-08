La Libertad: dan por concluido nombramiento de fiscal acusada de permitir liberación de delincuentes que asaltaron a policías

La fiscal adjunta provincial provisional Ana María Úrsula Altamirano es acusada de priorizar compromisos personales sobre su deber.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento de la fiscal adjunta provincial provisional del módulo básico de La Esperanza (región de La Libertad), Ana María Úrsula Altamirano, tras un reportaje en el que se denuncia que no cumplió con investigar y denunciar a varios delincuentes, hecho que permitió que salgan en libertad.



El programa Punto Final dio cuenta que el pasado 14 de junio en la ciudad de Trujillo se produjo un asalto a mano armada contra un vehículo policial con dos efectivos a bordo. Ambos fueron reducidos por cuatro hampones, quienes despojaron a los agentes de sus armas y, además, robaron la unidad de la Policía Nacional del Perú (PNP).



Un operativo permitió el arresto de dos delincuentes que participaron del hecho ilícito. Tras ser llevados a la comisaría por flagrancia, la policía llamó a la fiscal adjunta provincial Altamirano Malabrigo para que se apersone a fin de que lleve a cabo las diligencias del caso.



"No hay que apurar nada, tengo otros casos prioritarios también. No me estén apurando y estresando", dijo la representante del Ministerio Público, quien, en otro momento, alegó que tenía "una cena de cumpleaños".



Al culminar el plazo de detención de 48 horas en este caso de flagrancia, los agentes tuvieron que liberar a los delincuentes.



Otro caso de presunta irregularidad

La Fiscalía de la Nación detalló se ha procedido de la misma forma con César Christian Cruzado Chiroque, fiscal adjunto provincial. Esto por haber otorgado libertad a detenidos el 14 de julio pasado, sin haber efectuado un debido análisis de los hechos y los actos de investigación.



Por otro lado, se ha puesto en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la conducta funcional de los mencionados fiscales, además del fiscal provincial Miguel Ángel Beleván Vásquez, a efecto de que se proceda conforme a las atribuciones del órgano de control.