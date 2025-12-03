“La minería ilegal trae como consecuencia inseguridad ciudadana”, advierte funcionario de PCM

García Esquerre se mostró preocupado ante la posibilidad de reincorporar a los más de 50 000 mineros expulsados del Reinfo. | Fuente: Video: RPP / Foto: Andina

Este jueves el Pleno del Congreso debatirá y votará el dictamen que propone ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027.

Previamente, el presidente de la República, José Jerí, se mostró en contra de extender este plazo por dos años más. “No puede hablarse de ampliar dos años, de eso descartado”, dijo el mandatario al ser consultado sobre esta posibilidad.

En diálogo con Ampliación de Noticias de RPP, el general Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate contra la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), señaló que el Ejecutivo tiene un plan ante la posibilidad de que el Reinfo sea extendido hasta finales del 2027.

“Desde el Ejecutivo debemos tener plan A y plan B. Si se aprueba la extensión del Reinfo, que esperamos no sea por dos años, sino por bastante menos, ¿qué vamos a hacer en esa situación? Y si no se aprueba, el Ministerio de Energía y Minas tiene previsto un plan para continuar con la formalización de aquellos que queden aún vigentes, pero en mejores condiciones, más rápidas, más ágiles, con menos trámites que hacer, etc. Hay un plan para eso. Así es que vamos a ver qué se decide en el Congreso”, explicó.

Asimismo, García Esquerre se mostró preocupado ante la posibilidad de reincorporar a los más de 50 000 mineros expulsados del Reinfo en julio de este año. Al respecto, advirtió que esta decisión sería “grave”, ya que “muchos de ellos pueden estar fuera del marco legal”, por lo que “deben ser excluidos”.

“El no hacer eso va a afectar la lucha contra la minería ilegal. Economías ilegales como la minería ilegal, como el tráfico ilícito de drogas, inclusive la trata de personas, traen como consecuencia esta inseguridad ciudadana. Por eso es que es tan importante enfrentar frontalmente estos delitos como la minería ilegal, porque son parte de las causas del problema severo que tenemos de inseguridad ciudadana”, aseveró.

Cifras

El alto comisionado también indicó que aproximadamente 45 000 de los mineros expulsados del Reinfo a mediados de año no venían realizando operaciones desde hace cuatro años o más.

“Eran Reinfos que estaban circulando, muchos de ellos seguramente mal utilizados por mineros ilegales, con algunos mineros informales que se prestaban para eso, porque siempre es importante hacer esa aclaración: no todos los mineros informales están vinculados a la minería ilegal”, acotó.

Asimismo, Rodolfo García Esquerre indicó que calculan que 80 toneladas de oro que han sido exportadas desde el Perú no tienen un origen “formal” o “legal”.

“Si calculamos rápidamente esas 80 toneladas al precio del oro actual, que es más de 130 dólares el gramo, es una cantidad de dinero tremenda la que se está perdiendo en recursos para el país. Por eso es que este problema de la minería ilegal es un problema que afecta realmente a todos los peruanos”, concluyó.