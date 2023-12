Actualidad La OCDE publicó resultados de prueba PISA realizada en 2022: ¿cómo le fue al Perú?

Los resultados de las pruebas de PISA realizadas en 2022 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre alumnos de 15 años muestran un empeoramiento inédito en la inmensa mayoría de los 81 países participantes.

Para los autores del estudio es evidente que la COVID-19 es en gran medida responsable del deterioro de los datos, pero puntualizan que no se puede establecer una relación directa entre el tiempo en que las escuelas estuvieron cerradas (más de tres meses para el 50 % de los alumnos en la OCDE) y ese empeoramiento.

De hecho, la caída de las notas ha sido más suave allí donde la enseñanza a distancia fue más eficaz en los confinamientos y donde los estudiantes dicen haberse sentido más respaldados por sus profesores.

Igualmente parece confirmarse el vínculo entre los países con problemas para contratar profesores debido al poco atractivo de la profesión y los resultados de los alumnos. Además, se ha constatado una menor implicación de los padres ante los profesores a la hora de interesarse por la marcha de sus hijos, que podría estar pesando.

Perú tiene el doble de estudiantes de bajo rendimiento que países de la OCDE

En el caso del Perú, el informe indica que nuestro país tiene el doble de estudiantes de bajo rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias que la media de los países de la OCDE, según recoge la última edición del informe PISA que se elaboró con datos del 2022.



El estudio de educación internacional que se realiza cada tres años a estudiantes de 15 años ha concluido que en Perú los resultados promedio de 2022 fueron inferiores en comparación a los del 2018 en matemáticas, y aproximadamente los mismos en lectura y ciencias.

En matemáticas, el 34 % del alumnado peruano alcanzó al menos el nivel 2 de competencia (de seis niveles), una cifra "significativamente menor" que la registrada en estos países que es del 69 % y destacó que en países asiáticos esta cifra es mayor del 85 %.

Sin embargo, el informe indica que en una visión temporal más larga, la trayectoria general del desempeño es positiva en las tres materias en el país.



Pero este arroja que el 66 % de los estudiantes peruanos son de bajo rendimiento en conocimientos matemáticos, frente al 31 % de los de la OCDE. En lectura son el 50 %, y el 26 % en la OCDE, mientras que en ciencias la cifra se ubica en el 53 %, frente al 24 % en esa organización.

Solo el 1% de estudiantes peruanos obtuvieron alto rendimiento

La proporción de estudiantes de bajo rendimiento en matemáticas es menor entre los niños (62 %) que entre las niñas (70 %); sin embargo, en lectura la proporción es menor entre las niñas (49 %) que en niños (52 %), quienes obtuvieron una puntuación inferior al nivel 2 en esta materia (de los seis en los que están clasificados los rendimientos).



En matemáticas, el 34 % del alumnado peruano alcanzó al menos el nivel 2 de competencia (de seis niveles), una cifra "significativamente menor" que la registrada en estos países que es del 69 % y destacó que en países asiáticos esta cifra es mayor del 85 %.

El informe PISA sostiene que una proporción menor de estudiantes en Perú ocuparon los primeros puestos de desempeño en al menos una materia que el promedio de los países de la OCDE. Solo el 1 % del alumnado peruano obtuvo una calificación de alto rendimiento en lectura.

¿Cómo se sienten los estudiantes peruanos en las escuelas?

En cuanto a otros aspectos, en 2022 el 23 % del alumnado peruano afirmó que no estaba satisfecho con sus vidas, frente al 14 % registrado en 2018. El 73 % de estudiantes peruanos sostuvo que hace amigos con facilidad en el colegio y el 76 % dijo que tenía un sentimiento de pertenencia a la escuela.



Pero el 13 % señaló que no se siente a salvo en el camino al centro escolar (la cifra de países de la OCDE es del 8 %) y el 7 % no se siente seguro en sus aulas. Mientras que el 25 % de los niños ha admitido haber sufrido algún acto de acoso al menos algunas veces en el último mes, frente al 20 % de las estudiantes.



La cifra del alumnado peruano que ha sido víctima de acoso escolar en 2022 es del 11 %, similar al 12 % reportado en 2018.



El informe PISA también ha concluido que el 29 % de los alumnos evaluados (el grupo más grande) pertenecían a la escala socioeconómica más baja de la escala internacional, y su rendimiento escolar es menor al de países con este mismo nivel. (Con información de EFE y AFP)