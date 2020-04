Lambayeque: El 30% de los escolares no inicia sus clases virtuales

230 mil escolares desarrollan sus clases de manera virtual | Fuente: RPP Noticias

El Gerente Regional de Educación de Lambayeque, Daniel Suárez Becerra, informó que un 30% de estudiantes no han iniciado sus clases virtuales porque no se les ha ubicado y porque los contenidos y materiales no han sido adecuados a su idioma original.

La autoridad detalló que hasta 1 200 colegios públicos y privados vienen monitoreando a sus escolares con las clases virtuales y el programa “Aprende en casa”. Pero aún queda pendiente este trabajo en colegios de la zona rural de la provincia de Ferreñafe.

“Estamos hablando de un promedio de 230 mil estudiantes que han iniciado el año académico. En el sector privado hablamos de 90 mil niños en promedio. Hay zonas, sobre todo en Incahuasi(zona rural de Ferreñafe), donde aún no se puede llegar con este nuevo método”, expresó.

Suárez Becerra dijo que se ha dispuesto que maestros que manejan el quechua natural de la zona rural de Incahuasi (a ocho horas de Chiclayo), traduzcan los contenidos para que los niños puedan aprender sin problemas.

“Hemos avanzado en ese trabajo en un 15% más o menos y esperamos esta semana poder llegar a ellos. El magisterio tiene toda la capacidad de sacar aprendizajes nuevos en este difícil momento”, agregó.

También pidió a los maestros adecuarse a las condiciones de cada estudiante y no presionarlos con tareas complementarias, porque se generaría una carga emocional y económica a los padres que ya la pasan muy mal por la emergencia del nuevo coronavirus.