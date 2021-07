Lambayeque: Escolares del caserío Sequiones reciben clases semipresenciales desde marzo

La maestra, Lidia Carlos Rojas dicta clases tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) en la Institución Educativa de Gestión Comunal. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Alex Juárez

Un grupo de veintidós alumnos del nivel primario del anexo Monteverde, caserío Sequiones, en el distrito de Mórrope (región Lambayeque) retornaron a clases presenciales desde marzo y continúan hasta ahora, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

El regreso a las aulas fue planteado por la profesora Lidia Carlos Rojas, quien notó que la virtualidad y las clases remotas no dieron resultado en los aprendizajes que recibieron sus niños en el 2020, ya que la mayoría vive en la extrema pobreza y no cuenta con servicio de internet para conectarse a las clases virtuales.

La maestra dicta clases tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) en la Institución Educativa de Gestión Comunal, cumpliendo todas las medidas de salubridad y desde el mes de marzo los padres se sienten contentos porque ha mejorado la motivación de sus hijos por aprender.

“Decidí retornar a clases porque me di cuenta que la experiencia del año pasado no dio resultados. Mis niños no estaban aprendiendo nada. Es una zona de extrema pobreza. Los padres no tienen celulares. Los niños no tienen tablets, por eso decidí retornar a clases, de una manera ordenada y cumpliendo todos los protocolos. Los padres están muy contentos”, expresó.

Los alumnos llegan puntuales a sus clases y pese a que la única aula donde estudian es de material rústico (caña, barro y calamina) estudian de manera muy alegre todos los días.

Las clases se desarrollan en diferentes turnos, en grupos reducidos, para que se cumpla con el distanciamiento social establecido. Además en el aula se colocó una tina con agua, jabón, alcohol y toallas para que los niños se laven las manos y se desinfecten constantemente.

La docente Lidia Carlos ya recibió su primera dosis contra la COVID-19 y esto la alienta más a seguir trabajando junto a sus niños.

“Recibí la primera vacuna el pasado sábado 10 de julio. A todos los docentes rurales nos están vacunando. Por eso vengo a mis clases con seguridad los lunes, miércoles y viernes. Estoy muy contenta porque ahora estamos más protegidos y espero la segunda dosis el 31 de julio”, comentó.

En este caserío rural, ubicado a casi dos horas de la ciudad de Chiclayo, no se han reportado contagios y fallecidos por la COVID-19.

