Encuentran muerto a anciano de 80 años en Arequipa y detienen a su hijo como principal sospechoso: ¿qué se sabe del caso?

La tranquilidad de la urbanización Juan XXIII, en el distrito arequipeño de Yanahuara, fue interrumpida la mañana de este viernes 14 de noviembre por el violento asesinato de uno de sus vecinos, según informó la Policía Nacional.

La víctima, identificada como Óscar Manzanares Pérez, de 80 años, fue hallada dentro de su departamento ubicado en el segundo piso de un edificio por personal de la Policía Nacional luego de que los vecinos alertaran de que se escuchaba una discusión fuerte al interior de ese inmueble.

En el lugar también fue hallado Óscar Manzanares Linares, de 35 años, hijo de la víctima, y considerado el principal sospechoso del crimen, por lo que quedó en calidad de intervenido.

Según las primeras investigaciones, el hijo de la víctima presentaría trastornos mentales que habrían influido en el presunto ataque a su padre. Las autoridades han indicado que se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar su estado emocional y su grado de responsabilidad penal.

Al departamento ingresaron peritos de criminalísticas y personal del Ministerio Público como parte de las investigaciones. Se determinó que el cuerpo tenía signos de violencia por lo que la principal hipótesis es que se trate de un parricidio.

¿Quién era Óscar Manzanares Pérez?

Óscar Manzanares Pérez era un empresario del sector educación que en 1974 fundó la I. E. P. José Carlos Mariátegui, institución que dirigió durante 45 años y que brindó formación integral desde el nivel inicial hasta la secundaria.

También creó el Centro de Educación Especial ‘Ovidio Decroly’, dedicado a niños con discapacidad auditiva y necesidades educativas especiales.

También era un apasionado del deporte ya que en 2008 obtuvo un campeonato internacional de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en la modalidad de dobles, logro que le valió reconocimiento en el ámbito deportivo local e internacional.