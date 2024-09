Las principales causas de siniestros viales son la imprudencia del conductor y la velocidad, señala gerenta del Touring

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La gerenta general del Touring y Automóvil Club del Perú, Gabriela Goñi Morgan, refirió que las principales causas de accidentes viales son la imprudencia del conductor y la velocidad. Ello, en el marco de la campaña de valor compartido con RPP sobre Educación Vial.

"La campaña está dirigida fundamentalmente a atacar dos aspectos que son las principales causas de siniestros viales. El primero es la imprudencia del conductor y el segundo es el tema de la velocidad. Son las principales causas de siniestros viales en nuestro país. La campaña está orientada a los conductores, a sensibilizarlos y concientizarlos sobre la importancia de que manejen de manera adecuada, cumpliendo las normas de tránsito, con la atención debida", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Pero la campaña está dirigida también a los pasajeros del transporte privado y del transporte público, porque justamente la idea es que puedan incidir en las conductas de los conductores y pedir que se esperen, que no crucen la luz roja, no se pongan sobre el crucero peatonal, no vayan a tanta velocidad, no incumplan las normas", agregó.

Campaña de Valor Compartido sobre Educación Vial

La Campaña de Valor Compartido sobre Educación Vial que llevan a cabo el Touring Club del Perú y RPP consiste en generar consciencia tanto en los conductores como los peatones, pues las cifras son contundentes: la principal causa de muerte de niños no son las enfermedades, sino los accidentes de tránsito.

"Estamos en la semana de educación vial y es fundamental. La campaña con RPP para nosotros es de un compromiso muy importante. Y justamente la educación vial tiene relación directa con la ciudadanía, por eso la importancia de empezar a trabajar a nivel de las escuelas y no esperar a los adultos a convencerlos de que deben cumplir las normas cuando están obligados a hacerlo", enfatizó.

"En el caso de niños, la principal causa de muerte son los siniestros viales, no las enfermedades. Y eso es algo que podemos evitar. Está bajo nuestro control como ciudadanos, autoridades y medios de comunicación", finalizó.