Ley de donación de órgano en el Perú: un año sin reglamento

“Mi nombre es Suellen Mariela Toledo Ramírez. Actualmente, tengo 41 años, estuve tres años en hemodiálisis. Me cambió la vida el hecho de recibir un trasplante. Yo pude volver a ser mamá, pude volver a trabajar, porque me devolvieron la vida”.

Ese es el testimonio de una paciente que pasó tres años en hemodiálisis para, luego, recibir un trasplante de riñón y superar la insuficiencia renal que padecía.

El Perú es uno de los países con menor tasa de donantes de órganos y tejidos en el mundo. Según el Observatorio Mundial de la Donación y el Trasplante, hay 1.2 donantes por cada millón de peruanos, lo cual ubica al país en el puesto 62 del ranking global que hoy en día es liderado por España, que tiene en promedio 46 donantes por cada habitante.

En 2023, el Ejecutivo promulgó la Ley 31756, que promueve la donación de órganos y tejidos, la cual declara a todo peruano mayor de 18 años como donante, salvo exprese lo contrario. Así lo explica el doctor Juan Almeyda, director general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud.

“Se va a considerar que son donantes a menos que digan que no. Es decir que la persona que no quiere serlo tiene que llenar un formato que se le va a dar en Reniec. La voluntad de ser o no ser, está”, manifestó.

Luego de un año de su promulgación, la norma no se aplica a cabalidad, debido a la falta de un reglamento, como lo admite el funcionario del sector salud.

“Se ha elaborado una comisión para hacer el reglamento, la cual ya hizo el informe final. Estamos haciendo los trámites para la aprobación, esperamos que sea el próximo mes, máximo julio. Ya son parte de los procedimientos”, dijo Almeyda.



La donación de órganos en el Perú

Según cifras del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hasta abril de 2024, 3 millones 313 mil 851 peruanos consignaron en su Documento Nacional de Identidad (DNI) que aceptan ser donantes, esto para efectos de la disposición de sus órganos tras su fallecimiento.

Pese a esa cifra, existe una lista de espera por un órgano o tejido que supera los 7 mil pacientes a nivel nacional. Uno de los factores para que no se materialice el deseo del donante después de fallecido, es que la decisión final pasa por sus deudos, quienes siempre están de acuerdo.

Mary Díaz, gerente de Procura y Trasplante de Seguro Social de Salud (EsSalud), estima que ello ocurre debido a la poca cultura de donación en nuestra sociedad.

“En teoría, deberíamos tener más donantes; pero creo yo que independientemente de las leyes o del documento de identidad, lo más importante es que uno hoy, conscientemente, libremente, decida ser donante por el beneficio que significa esto y el impacto para los pacientes que esperan”, refirió.

En el primer trimestre de 2024, veintidós peruanos se registraron como donantes, mientras que en el mismo período del año anterior solo lo hicieron 17. Aunque se observa un ligero incremento, es importante tomar conciencia de que un donante puede salvar hasta 9 vidas, como lo explica la funcionaria de EsSalud.

“Un donante, un operativo de donación, puede traer hasta nueve pacientes beneficiados, nueve vidas salvadas gracias a una donación. El 2023, se realizaron 57 operativos de donación, que le significó a la institución 441 trasplantes”, resaltó.

En el Perú, cada 23 de mayo se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, fecha que es aprovechada por diversas instituciones para generar conciencia sobre la importancia de ser donante. El doctor Almeyda, del Minsa, considera que, con la reglamentación de la ley, el número de donantes podría duplicarse en el país.

“En sí, pensamos en incrementar, por lo menos duplicar los trasplantes que se realizan el día de hoy, pero va ir aunado no solamente a que el reglamento se apruebe sino también la difusión y agradecemos estos espacios”, sostuvo.

De esa manera, pacientes como Suellen estarán agradecidos de volver a tener calidad de vida.

“Me sucedió a mí. A mis 27 años, porque la enfermedad no discrimina. Como dicen, hoy por mí, mañana por ti. Tienes la posibilidad de que tu familiar pueda revivir en otras personas. Agradecer aquellas personas que toman la conciencia de decir sí soy donante”, apuntó.

Así como Suellen Toledo, otros siete mil peruanos esperan una segunda oportunidad de vida que pueda darles una decisión de donar.