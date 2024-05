Un adolescente salvó la vida a ocho niños tras donar sus órganos y tejidos

Un adolescente de 13 años, quien falleció tras ser diagnosticado con muerte cerebral, le salvó la vida a ocho niños gracias a la donación de sus órganos y tejidos, la cual fue autorizada por sus padres.



Se trata de Santiago, el mayor orgullo de sus padres Martín y Carmen, quien a los 13 años fue diagnosticado con muerte cerebral debido a una hemorragia intracerebral. En medio del dolor, sus progenitores no dudaron en autorizar la donación de sus órganos y tejidos.



De esta manera, los padres de Santiago permitieron que ocho niños tuvieran una nueva oportunidad de vida. El menor se convirtió en el héroe de la familia, que demostró un gran gesto de amor y solidaridad.



“Le pusimos el superhéroe, porque al donar sus órganos salvó a ocho niños. Cuando nos dijeron eso, sentí satisfacción, una paz inmensa, no lo puedo explicar. Cada vez que nos acordamos, mi familia dice que Santiago es un superhéroe, su recuerdo nos quedará para toda la vida”, comentó su madre.



Mientras que a su padre le gusta pensar que Santiago sigue presente en las vidas de los niños que mejoraron su salud al recibir sus órganos y tejidos. Asimismo, invocó a las familias a reflexionar sobre la donación de órganos como acto de amor al prójimo.



“Me quedé en shock al saber que mi hijo no estaría más con nosotros. Al pensar en donar sus órganos, me pregunté ¿qué hubiera querido él? y supuse que él siempre haría lo mejor para otras personas. Con ese pensamiento tomamos la decisión con mi esposa de donar. En cierta manera, mi hijo no se ha ido y no hablo solo de la parte espiritual, hablo de que su corazón debe estar latiendo en otro niño”, contó.

Lista de espera

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en el Perú existen actualmente 2 donantes por cada millón de habitantes. La tasa de donación de órganos del país es una de las más bajas de América Latina.

Más de 6 mil personas están en lista de espera, requiriendo un órgano o tejido para salvar sus vidas o mejorar su salud. Riñón y córnea son el órgano y tejido más requeridos.

Juan Almeyda Alcántara, director general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, resaltó que la historia de Santiago es prueba de que la donación de órganos salva vidas y es un acto de solidaridad para quienes lo necesitan. Recalcó que los trasplantes de órganos y tejidos se realizan, únicamente, en establecimientos de salud autorizados por el Minsa para tal fin.