Lima enfrenta un déficit de áreas verdes: ¿Qué deberían priorizar sus autoridades?

Lima es una de las ciudades, junto con Guadalajara, que se encuentra "muy por debajo del promedio" en el Índice de Ciudades Verdes en América Latina elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist. Pese a ello, las autoridades locales no están elaborando estrategias eficientes para mejorar los espacios públicos y áreas verdes en la capital, de acuerdo con especialistas consultados por RPP Data.

Y las cifras lo evidencian. Solo ocho de los 43 distritos en Lima Metropolitana cuentan con 9m2 de áreas verdes por habitante, de acuerdo a datos del Ministerio del Ambiente. Estos son: San Bartolo, Chorrillos, La Molina, Ancón, Miraflores, San Borja, San Isidro y Santa María del Mar, según el Sistema Nacional de Información Ambiental. El promedio en los demás es de solo 3m2 por ciudadano.

Actualidad Lima Metropolitana cuenta con un déficit de áreas verdes frente a otras ciudades de la región.

Espacios públicos no son una prioridad para los municipios

"Lima no tiene información reciente sobre indicadores de cobertura de verde urbano. Estamos utilizando información del 2015. Han pasado muchos años y los indicadores no se han actualizado. Desde ese entonces la ciudad y la población han crecido y no se han creado nuevas áreas verdes”, sostiene Anna Lucchetti, bióloga especialista en gestión ambiental y directora de la Asociación Ciudad Viva.

La experta agrega que eso nos ubica por debajo de las grandes ciudades latinoamericanas como Brasil, Colombia, México o Chile.

Esta situación se agrava si consideramos que la cercanía a parques públicos y áreas verdes es una de las características que más valoran los limeños sobre sus viviendas, según un informe de Lima Cómo Vamos. Pese a ello, cuatro de cada 10 ciudadanos está insatisfecho con la calidad de estos espacios.

"En nuestra ciudad los espacios públicos, que son escasos y que cuando existen, tienen una serie de restricciones de uso, no son realmente una prioridad. Estamos frente a otras ciudades de la región en un déficit enorme no solamente en cuanto a calidad y calidad, si no también en cuanto a esta concepción de que el espacio público que tenemos y que merecemos es un derecho", considera Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos.

Se debe cambiar el modelo de gestión de áreas verdes

Dentro de la capital, todavía existen municipios que tienen una política proteccionista de cierre de espacios públicos o enrejamiento de parques por el supuesto mal uso que los ciudadanos le dan, indica el arquitecto César Simborth.

"Lima tiene un déficit de aproximadamente 56 millones de m2 de áreas verdes (...) Se debe trabajar en ampliar la oferta de parques como el parque zonal de Manchay o de Ancón y seguir trabajando en la agenda de forestación", comenta.

Agrega además que existen municipalidades que sí tienen políticas más modernas de apertura de espacios públicos abiertos que se debería masificar en la capital. "Más se debería tender a abrir los espacios y a trabajar un poco más en la cultura y la educación ciudadana para su buen uso", señala.

Sobre ello, Lucchetti complementa: "Se deben habilitar áreas verdes de forma estratégica, arborizar con especies nativas que requieren poca agua y reusar las aguas residuales tratadas para el riego", recomienda.