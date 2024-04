Llegó a Lima la policía reportada como desaparecida y hallada en Cusco

Actualidad Llegó a Lima la policía reportada como desaparecida hace una semana

Llegó a Lima la suboficial PNP Nicole Mesía Castro, de 23 años, reportada como desaparecida el pasado 18 de abril por miembros de su familia. La joven arribó a la capital la noche del jueves en un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao.

La suboficial PNP Nicole Mesía Castro llegó la noche de este jueves a Lima en un vuelo comercial, salió por la puerta 13 de llegadas nacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y fue protegida por varios agentes policiales.

De hecho, la Policía Nacional evitó en todo momento que la prensa se acerque a Nicole Mesía Castro, por lo que no brindó ninguna declaración. La agente policial vestía ropa oscura y cubrió su rostro con una gorra a su salida del terminal aéreo.

La suboficial PNP Nicole Mesía Castro, de 23 años, fue reportada como desaparecida el pasado 18 de abril. | Fuente: RPP

Fue hallada en Cusco

La suboficial PNP Nicole Mesía Castro, de 23 años, fue hallada este jueves por agentes de la Región Policial Cusco .De acuerdo con la PNP, se logró ubicar a Mesía Castro tras un "paciente trabajo y acciones de inteligencia".

En sus primeras declaraciones, los familiares indicaron que se sienten preocupados por el estado de salud de Nicole Mesía Castro, quien fue hallada en un estado mental alterado y desorientada por las calles de Cusco.

"Yo la reconozco. No se encuentra en buen estado. Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto", dijo Mía Fernández, familiar de la suboficial, quien logró reconocerla e indicó que, a primera vista, no se encontraría en buen estado de salud.