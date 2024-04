Suboficial PNP Nicole Mesía llegará mañana a Lima luego de ser hallada en Cusco, anunció Mininter

Actualidad "La Policía verá los aspectos administrativos para determinar las causas de indicó

"La Policía verá los aspectos administrativos para determinar las causas de indicó | Fuente: RPP

El comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, ofreció mayores detalles sobre el hallazgo de la suboficial PNP Nicole Mesía Castro, quien fue reportada como desaparecida el pasado 18 de abril.

Al respecto, Zanabria indicó que mañana será trasladada a Lima a más tardar en la tarde, acompañada de personal policial.

"(Hemos procedido) según el procedimiento para ubicación de personas desaparecidas. En un vuelo comercial, posiblemente en horas de la tarde o a primera hora, acompañada del personal policial de la región Cusco, estará llegando a la región Lima", dijo a la prensa.

"Todos los procedimientos se han aplicado, se han activado los protocolos con las direcciones especializadas. Las razones y motivación serán cuestiones de carácter personal, que tiene que determinar la propia familia, y solamente la Policía verá los aspectos administrativos en el caso de excepciones o atenuantes para determinar las causas de su ausencia al servicio", agregó.

Familiar de Nicole Mesía dijo que no se encontraba en buen estado de salud

Minutos después de conocerse la ubicación de Mesía, un familiar dijo a RPP que la suboficial no se encontraba en buen estado de salud y precisó que su desaparición no había sido voluntaria.

"Yo la reconozco. No se encuentra en buen estado. Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto", aseveró.

"Ella por su voluntad propia no ha viajado a ningún sitio. A ella la han llevado", finalizó.