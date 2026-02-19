"Toda la ciudad está siendo golpeada": alcalde de Yanahuara tras emergencia por lluvias en Arequipa

El alcalde del distrito arequipeño de Yanahuara, Sergio Bolliger, calificó como una “catástrofe” la situación que atraviesa su jurisdicción tras las intensas lluvias y el desborde de la torrentera El Chullo, emergencia que ha afectado al menos 50 viviendas.

En diálogo con el programa Conexión de RPP, la autoridad edil explicó que la mencionada torrentera, que cruza el distrito, se desbordó debido a una inusual y violenta entrada de agua proveniente de las zonas altas de la ciudad, como Cayma y Cerro Colorado, impactando con fuerza en las áreas bajas de Yanahuara.

Como consecuencia -según dijo- urbanizaciones enteras quedaron con los primeros pisos inundados de agua y barro.

“Se han rescatado personas que están saliendo por los segundos pisos, hay desaparecidos, tenemos reportes de zonas más altas de Arequipa donde ha habido fallecidos”, manifestó.

“Toda la ciudad está siendo golpeada”

Sergio Bolliger precisó que, pese a que la torrentera había sido limpiada y monitoreada antes del inicio de la temporada de lluvias, el volumen de agua registrado no se había visto en décadas.

“La entrada de agua ha sido absolutamente inusual, esto no se ha visto en décadas, por eso es por lo que toda la ciudad está siendo golpeada”, sostuvo.

“Es el embate de la naturaleza que ha sobrepasado todo lo que podíamos haber previsto”, agregó.

En ese sentido, informó que vehículos fueron arrastrados cientos de metros por la corriente y que varias viviendas presentan graves daños estructurales.

El burgomaestre dijo, además, que si bien las lluvias han cesado momentáneamente y el caudal comenzó a descender, recién están evaluando la real magnitud de los daños.

“Estoy haciendo los recorridos, es una emergencia, estamos solicitando la ayuda del Gobierno Regional porque aquí la recuperación de todos estos espacios, urbanizaciones y si claro, lo principal, los daños personales, estimamos que va a ser un trabajo no solo de muchos días, sino de muchas semanas”, concluyó.