Arequipa: confirman muerte de una persona en Cayma producto de las intensas lluvias

El alcalde Juan Carlos Linares calculó que un 25 % del distrito se ha visto afectado por las fuertes precipitaciones.

Una persona perdió la vida en el sector de Palpata, ubicado en la parte alta del distrito de Cayma, producto de las intensas lluvias que se registran en la provincia de Arequipa.

Según el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayma, Juan Carlos Linares, la víctima de 80 años fue identificada como Isidora Molina, quien fue arrastrada por la lloclla y rescatada por los propios vecinos.

La autoridad calculó que un 25 % del distrito se ha visto afectado por las fuertes precipitaciones registradas la tarde de este jueves por un lapso de hora y media aproximadamente.

La ciudad de Arequipa soporta una intensa lluvia acompañada de truenos y relámpagos. Gran cantidad de aguas pluviales discurren por calles y avenidas.

La torrentera de la avenida Los incas se desbordó a la altura de la Universidad Continental, donde dos autos quedaron varados por la gran cantidad de lodo y piedras.

Mientras que el terminal terrestre y terrapuerto de Arequipa suspendieron temporalmente la atención al público y la salida de buses debido a la emergencia que se vive en el lugar.