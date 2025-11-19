Últimas Noticias
Trujillo: hallan paquetes de droga y armas punzocortantes durante requisa en penal El Milagro

El operativo contó con cien efectivos de la Policía Nacional, entre Unidades de Servicios Especiales y de la División de Investigación Criminal. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Más de 100 efectivos policiales participaron en la requisa, en la que también se desmontaron conexiones eléctricas. Ministro de Justicia indicó que se investigará a "malos efectivos" que estarían involucrados en hechos ilícitos.

La Libertad
00:00 · 01:52

Más de 100 ketes de pasta básica de cocaína, 15 paquetes de drogas, armas punzocortantes y otros objetos prohibidos fueron hallados durante una requisa realizada la madrugada de este miércoles en el penal El Milagro, en Trujillo, región La Libertad.

En diálogo con RPP, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, manifestó que los resultados de este operativo son motivo de una investigación, en donde se buscará determinar responsabilidades para definir sanciones.

"Hemos desmontado enchufes, conexiones eléctricas. Vamos a iniciar las investigaciones disciplinarias para encontrar responsabilidades para sancionar efectivamente a tanto los internos como a los malos efectivos que puedan haber estado involucrados en estos hechos ilícitos", manifestó.

El operativo contó con cien efectivos de la Policía Nacional, entre Unidades de Servicios Especiales y de la División de Investigación Criminal.

Asimismo, otros cien soldados del Ejército del Perú se encargaron de custodiar la parte externa del penal por el lado del pabellón de varones.

Ministro de Defensa inspecciona requisa

El ministro de Defensa, César Díaz Peche, acompañó las acciones junto con el jefe de la Región Policial de La Libertad, general Carlos Llerena, y el comandante de la 32° Brigada de Infantería Militar, general EP Miguel Burgos.

Las acciones también están siendo supervisadas por el presidente José Jerí, quien hace algunas horas llegó a Trujillo junto con el jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez.

Penal El Milagro Trujillo Policía Nacional

