Loreto: dictan nueve meses de prisión preventiva a padre que amarró y lanzó a su hijo a orillas del río Marañón

La decisión fue emitida por el juez Mario Mercado, quien evaluó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. En un video difundido en redes sociales, se observó a Hitler Macahuachi Sangama atar las manos y otras partes del cuerpo de su hijo con una cuerda y luego lanzarlo a la orilla del río Marañón.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Hitler Macahuachi Sangama, padre que fue captado atando a su hijo y lanzandolo a orillas del río Marañón, según informó la Corte Superior de Justicia de Loreto

El hombre es investigado por el presunto delito de tortura en agravio de su menor hijo.

La decisión fue emitida por el juez Mario Mercado, quien evaluó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía Penal Provincial.

Con esta medida, el hombre fue enviado al penal de Yurimaguas en Alto Amazonas.

Caso indignante 

Como se recuerda, un video difundido en redes sociales que mostraba a Macahuachi amarrar manos y parte del cuerpo de su hijo con una soga y lanzarlo contra su voluntad a la orilla del río Marañón.

El hecho ocurrió delante de otros niños que observaban la escena. 

Cabe agregar que el acusado, en su defensa, dijo que se encontraba en estado de ebriedad y estaba aplicando un castigo de supervivencia al menor.

