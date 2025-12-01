Ciudadano ucraniano que asesinó a joven rusa en Loreto fue sentenciado a 15 años de prisión

Iván Kuzmin deberá pagar 80 mil soles de reparación civil para los deudos de su víctima. El extranjero confesó el año pasado haber matado a la joven luego de consumir ayahuasca.

La Corte Superior de justicia de la región San Martín condenó a 15 años, cuatro meses y cinco días de prisión a Iván Kuzmin, ciudadano ucraniano que confesó haber asesinado a Lucia Lazarenko, de nacionalidad rusa, en agosto del 2024.

El extranjero, quien ya está recluido en el Penal de Tarapoto, deberá pagar a los deudos de la víctima unos 80 mil soles por concepto de reparación civil.

El crimen ocurrió el pasado 8 de agosto del año pasado en el kilómetro 19 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. Tanto él como su víctima vivían en un centro integral de sanación conocido como "Dos Mundos", en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto.

Iván Kusmin, de 39 años, reconoció ante la Policía Nacional haberle quitado la vida a Lucia Lazarenko golpeándola con una botella de vidrio y luego acuchillándola. Además, sostuvo que antes cometer el crimen había consumido ayahuasca y un hongo que, según él, lo llevó a ver a la víctima como un espíritu maligno.

El ucraniano cumplirá su sentencia por homicidio el próximo 13 de diciembre de 2039.