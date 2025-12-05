Últimas Noticias
Indignación en Loreto: detienen a padre que amarró y lanzó a su hijo a orillas del río Marañón

La fiscal Samantha Villena Rengifo solicitó de inmediato la detención por 48 horas del padre y exámenes médicos para el menor.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El caso fue tomado de oficio por la Fiscalía luego de que se viralizara un video donde se muestra al detenido amarrar a su hijo de 11 años.

¡Indignante! Un hombre fue captado amarrando con una soga el cuerpo de su hijo y lanzándolo al río. Después de la difusión del video, el investigado fue detenido de manera preventiva por 48 horas, según informó el Ministerio Público del Datem del Marañón, en la región Loreto.

El caso fue tomado de oficio por la Fiscalía luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se muestra al detenido amarrar a su hijo de 11 años. Posteriormente, el sujeto empuja al menor a orillas del río Marañón.

En el clip también se ve al padre realizar esta peligrosa acción delante de otros menores que jugaban en la zona.

La fiscal Samantha Villena Rengifo solicitó de inmediato la detención por 48 horas del padre y exámenes médicos para el menor.

Las autoridades investigan un presunto maltrato familiar en el caso, por lo que evalúan enviar al menor a un albergue.

La defensa del padre

Tras su detención, el hombre dijo que en el momento de la agresión se encontraba en estado de ebriedad.

Loreto Río Marañón Violencia familiar

